La banana de la polémica: robaron parte de la obra "Comediante" de Maurizio Cattelan

La obra montada en Francia, compuesta por una banana real adherido a una pared con cinta adhesiva plateada, fue presentada por primera vez en 2019 en Art Basel Miami Beach.

La banana que integra Comediante , la polémica obra de arte conceptual del artista italiano Maurizio Cattelan , fue sustraído este sábado del Centre Pompidou-Metz , en el noreste de Francia, aunque la pieza volvió a exhibirse pocas horas después tras el reemplazo de la fruta conforme al protocolo previsto para la instalación.

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El museo informó que la desaparición fue detectada alrededor de las 14 por un agente de vigilancia y que, tras constatar lo ocurrido, presentó una denuncia y condenó el incidente por considerar que privó temporalmente al público de una parte de la experiencia de la exposición Dimanche sans fin (Domingo sin fin).

La institución aclaró, sin embargo, que la obra no sufrió daños irreversibles, ya que la banana constituye un elemento reemplazable dentro de la instalación. Según recordó el Pompidou-Metz, el valor de Comediante reside principalmente en el certificado de autenticidad y en las instrucciones que regulan su montaje y exhibición.

La obra, compuesta por una banana real adherido a una pared con cinta adhesiva plateada, fue presentada por primera vez en 2019 en Art Basel Miami Beach y desde entonces se convirtió en una de las piezas más polémicas y comentadas del arte contemporáneo.

El trabajo de Cattelan retoma la tradición del ready-made impulsada por Marcel Duchamp y propone una reflexión sobre los límites del arte, el peso de la idea sobre el objeto material y los mecanismos que determinan el valor dentro del mercado artístico.

La pieza también ganó notoriedad por episodios anteriores en los que visitantes y artistas performativos retiraron o incluso comieron la banana expuesta, acciones que alimentaron aún más el debate en torno a su significado.

En Metz, Comediante forma parte del “Abecedario” concebido por Cattelan para la exposición y ocupa la sección titulada Cuando dejemos de comprender el mundo.