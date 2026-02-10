Paro de colectivos: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial de la UTA + Seguir en









La Secretaría de Trabajo ordenó al gremio del transporte que se abstenga de realizar la medida de fuerza anunciada para este miércoles. Los colectiveros reclaman a los empresarios que cumplan con el acuerdo paritario.

La UTA había advertido con un paro para este miércoles por incumplimiento del acuerdo salarial.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). El gremio había advertido que realizaría un paro en todo el país si las cámaras empresarias no cumplían con el acuerdo paritario.

"La medida se adopta a partir de la manifestación expresa del gremio de avanzar con medidas de acción directa que podrían afectar la normal prestación del servicio en el interior", informó el área que conduce Julio Cordero, tras un pedido efectuado por la representación empresaria para que se aplique el procedimiento contemplado en la Ley N.º 14.786.

El período regirá desde las 00 horas del 11 de febrero de 2026 por un periodo de 15 días. En ese plazo, las partes "deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2021326525849563345&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/vOn5R5DGjy — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 10, 2026 La cartera que integra el Ministerio de Capital Humano intimó al gremio que lidera Roberto Fernández "a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país". Y los exhortaron a "abstenerse de implementar nuevas medidas" durante el periodo de conciliación.

Mientras tanto, convocaron a las partes a que retomen el diálogo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo "con el objetivo de alcanzar una solución consensuada", es decir, que contemple los intereses de los trabajadores y garantice el normal funcionamiento de un servicio esencial para los ciudadanos.

La advertencia de paro de la UTA La advertencia de Capital Humano se produjo horas después de que la UTA amenazara con un paro de colectivos en todo el país. "Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA", apuntaron. A través de un comunicado difundido el lunes con la firma de Fernández, la UTA advirtió que los trabajadores son "protagonistas y no meros espectadores". "Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país", apuntaron. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/utaargentina/status/2020873138167329095?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2020873138167329095%7Ctwgr%5E501ad4c17fd3643e574b7cab65a09f5596fe27c5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17707643565544561&partner=&hide_thread=false Alerta para todas las provincias. pic.twitter.com/28WZ70GiBl — utaargentina (@utaargentina) February 9, 2026 En esa línea, el gremio denunció que "se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 debe cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA". Caso contrario, anunciaron que este miércoles se llevaría a cabo un paro en todas las provincias del interior, medida de fuerza que deberá ser suspendida tras la conciliación dictada por Nación.

