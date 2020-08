Alberto anunció la fabricación local de la vacuna de Oxford: "En el primer semestre vamos a vacunar"

“Entre 150 y 250 millones de vacunas para latinoamérica menos Brasil que van a estar disponibles para el primer semestre de 2021. Se calcula que Latinoamérica va a necesitar 230 millones de dosis. Pero Brasil está excluido porque tiene otro acuerdo”, afirmó el mandatario, secundado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Salud, Carla Vizzotti.

Hugo Sigman, una de las personas más ricas de Argentina y responsable del laboratorio local que estará encargado de la producción en el país, habló con el mandatario en las últimas horas y le transmitió que ya empezaron los trámites para la transferencia de tecnología. “Cuanto antes llegue la vacuna mejor”, resaltó Fernández.

conferencia.jpg

En cuanto a los detalles de la producción de la vacuna, Argentina estará encargada del desarrollo de la sustancia activa, mientras que en México se va a terminar de producir y envasar. Según explicó Fernández, la producción latinoamericana va a estar a cargo de ambos. “Eso va a permitir un acceso oportuno y eficiente de la vacuna para todos los países de la región. Este acuerdo permite poder acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo en el que no hubiéramos podido acceder sin este acuerdo”, añadió.

La producción de la vacuna se llevará a cabo a partir de un emprendimiento privado, bajo el apoyo de la Fundación Slim. Gracias a este aporte, el proyecto será sin fines de lucro por lo cual estará garantizado su desarrollo y distribución sin ganancias ni rentabilidad, indicó el mandatario. "Eso hace que la vacuna sea particularmente barata", profundizó.

El precio de la vacuna es un punto importante a tener en cuenta. Según detalló el mandatario en la conferencia de esta tarde, está calculado "entre 3 y 4 dólares la dosis" lo cual "es muy significativo" porque permite a todos nuestros países poder acceder a ella. "Es una muy buena noticia", añadió.

En cuanto al cronograma de vacunación, señaló que "lo primero que vamos a requerir son dosis necesarias para preservar a las personas en riesgo. Y luego tratar de vacunar a todos". Sobre ese tema también habló el ministro González García, quien añadió que "los mayores van a ser obviamente, los primeros, junto a los trabajadores de salud y quienes tengan patologías previas más vulnerables. Luego iremos viendo hasta donde se extiende (el coronavirus), analizando el nivel de inmunidad que será determinado con la evolución de la propia pandemia".

Asimismo, agradeció "no solo al laboratorio sino a toda la capacidad que tiene Argentina, por lo cual se confía para el desarrollo de una vacuna tan importante. Todos haremos lo máximo posible para que este cuanto antes".

Por otro lado, Fernández se refirió a la carta enviada al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en los últimos días anunció el desarrollo de una vacuna que se encuentra en fase clínica. "A Putin le plantee lo mismo que plantee en el G20 que es socializar la vacuna. El proyecto de Astrazeneca tiene ese objetivo. Lo que queremos es que los Argentinos cuanto antes puedan inmunizarse del riesgo de contagio", expresó.

Respecto a la situación - cada vez más grave - que atraviesa el país a nivel pandemia, el mandatario dijo que "hoy los números crecen y dependen esencialmente de la conducta social. Todos vemos que la actividad creció. Que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra".

A su vez, enfatizó que "hay una dosis de responsabilidad social muy grande para frenar el número de contagios y de fallecidos" por lo cual "llamó a la reflexión a la sociedad que el riesgo está y el virus no se ha ido". Y sobre ese aspecto, tuvo palabras para la oposición y su rol en las críticas sobre el manejo de la situación sanitaria: "La oposición está equivocada y no están midiendo las cosas. Les diría que hablen con un opositor como el gobernador de Jujuy que puso mucho esfuerzo y hoy está muy preocupado. No está en discusión la libertad, sino la salud. Que cada uno sea responsable, la historia dirá la responsabilidad que tuvo cada uno. Nosotros siempre hemos tratado de cuidar la salud de la gente".

La vacuna de Oxford y AstraZeneca es una de las seis candidatas en fase 3, la última de los ensayos clínicos antes de ser aprobada por las autoridades regulatorias de cada país.

Alberto Vacuna directivos video

La farmacéutica prueba un esquema de una sola dosis con una tecnología de vector viral no replicante. Para ello reclutó a 20.000 participantes en el Reino Unido, Brasil y EEUU. El objetivo es tener una producción a gran escala para 2021, pero busca obtener las primeras dosis para fin de este año.

A fines del mes pasado, Alberto Fernández había recibido en Olivos a los directivos del laboratorio que lanza esta candidata. Del encuentro participaron el ministro de Salud, Ginés González García; Agustín Lamas, Gerente General para Cono Sur de AstraZeneca; Germán de la Llave, Director de Acceso y Asuntos Corporativos en la Argentina y Uruguay para la compañía, y Agustina Elizalde, Directora Médica para Cono Sur.

AstraZeneca ya se comprometió a que, en caso de que los ensayos clínicos tengan éxito, impulsará el acceso amplio y equitativo a la vacuna, sin rédito económico mientras dure la pandemia.

El pasado jueves, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que destinó por decreto 1.900 millones de reales (u$s 356 millones) para comprar y eventualmente producir esta vacuna contra la Covid-19.