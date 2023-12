Victoria Villarruel defendió la constitucionalidad de su primera sesión en el Senado

Tras finalizar su primera sesión al frente del Senado, Victoria Villarruel celebró la designación de las nuevas autoridades de la Cámara Alta y apuntó que "inconstitucional hubiera sido no constituirlas. Que haya senadores del kirchnerismo que hayan dicho que este Senado no va a trabajar contradice el sentido mismo de la Constitución", dijo en relación a los dichos del presidente del bloque de Unión por la Patria , José Mayans , quien había señalado que había terminado la actividad del año y que había que posponer el nombramiento para el 24 de febrero.

En ese sentido resaltó: "Nosotros le pusimos freno con un espacio donde se integran todos aquellos que quiere defender la Constitución y no quieren imponer por la fuerza sus decisiones como han hecho a lo largo de los últimos años", apuntó contra la oposición.

En cuanto al acuerdo con los bloques del PRO y la UCR, Villarruel aseguró que seguirán votando en el mismo sentido aunque señaló que "todavía no llegaron los proyectos de ley del Ejecutivo". De todas formas expresó: "Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en aquellas cosas que podamos y en las que no, como he dicho desde el minuto uno a cada uno de los senadores que me he encontrado, tienen las puertas del despacho abiertas para conversar, para hablar y discutir aquellos temas que puedan controversia".

Villarruel, sobre las medidas de Caputo: "Son imperativas"

Por otro lado, al ser consultada por el paquete de medidas de Luis Caputo en la tarde de ayer, la Vicepresidenta sentenció: "No tengo opinión sobre las medidas del ministro Caputo. El Presidente le ha delegado lo que es la economía e hizo un planteo con medidas que son de urgencia. Tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. A la casta tenemos que tratarla pero también tenemos que tratar de que los argentinos no se nos mueran de hambre y hoy está pasando eso. Las medidas son imperativas".