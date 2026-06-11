Victoria Villarruel fulminó a Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza"

La Vicepresidenta salió rápido a despegarse del jefe de Gabinete y no se detiene en su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei.

Victoria Villarruel calificó como "una vergüenza" la declaración jurada de Manuel Adorni para intentar justificar su crecimiento patrimonial a partir de la tenencia de criptomenadas. La vicepresidenta volvió a diferenciarse del gobierno nacional con una dura crítica al jefe de gabinete tras el anuncio que el funcionario hizo este miércoles por la noche en un canal de noticias intentado explicar sus gastos en dólares desde que integra la administración de Javier Milei.

"Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones" , fue la definición de Villarruel ante la consulta de un usuario de la red social X sobre la declaración jurada de Adorni en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El jefe de gabinete había sostenido que con su esposa, Bettina Angeletti, "ganamos unos 300 mil dólares en bitcoins" como principal argumento para explicar sus gastos e incremento patrimonial.

No es la primera vez que Villarruel hace pública su indignación ante las sospechas que rodean a Adorni . Tras la declaración del contratista Matias Tabas, quien habita asegurado que el jefe de gabinete le pagó 245 mil dólares en efectivo y sin factura por remodelaciones en su casa del barrio privado Indio Cuá, incluida una cascada para la pileta de natación, la vicepresidenta volvió a marcar distancia con el Gobierno nacional.

Manuel Adorni, en la mira

Semanas después de su último cruce público con los miembros del Gabinete, que derivó en un cambio de planes a último momento para evitar compartir con Adorni la misa por el aniversario de la muerte del papa Francisco con "lo peor de la casta", según afirmó, la titular del Senado retomó su ofensiva contra el Ejecutivo, enfocada en la figura de Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a los hermanos Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2051410599632900272?s=20&partner=&hide_thread=false Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 4, 2026

A principios de mayo, Villarruel aprovechó un saludo de cumpleaños de un usuario de "X" para referirse al escándalo judicial que afecta a Adorni y, sin mencionarlo, chicaneó al ex vocero. "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!", expresó. Dos semanas después, yras el pedido público de Patricia Bullrich para que el jefe de gabinete haga publica su declaración jurada, la vice viajó a la ciudad de Rosario, en Santa Fe, para participar de una misa en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la guerra de Malvinas, en el quinto aniversario de la muerte.

En ese marco, fue consultada por la prensa sobre el frente judicial que afronta el Ejecutivo a raíz de la causa contra el ex vocero. “Estamos todos esperando su declaración jurada”, dijo Villarruel ante la promesa de Adorni, y del presidente Javier Milei, de presentar la documentación respaldatoria de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, mediante la cual -dijo el jefe de Gabinete- echaría luz y despejaría las dudas sobre los gastos registrados en los últimos dos años.

Victoria Villarruel, contra los hermanos Milei

Alejada de la mesa chica del Gobierno, Villarruel había sido consultada en esa oportunidad sobre su distanciamiento y sobre la interna libertaria. "Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, respondió en ese momento.

Pero las críticas de Villerruel no solo se limitaron a Adorni. La vice sigue polarizando con Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado nacional, a quien le atribuye el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas. Ambos miembros del oficialismo -aunque Villarruel con una tensión irreconciliable con el Presidente de la Nación- mantienen una disputa legal a raíz de una denuncia penal que la Vicepresidenta realizó contra el diputado por "calumnias e injurias". En detalle, el exministro de Defensa acusó de "golpista" a Villarruel y de favorecer a la oposición por apostar "por el fracaso del Gobierno".

También por la red social X, la Vicepresidenta respondió una publicación en donde un usuario detallaba recortes de miles de millones en pesos en las tres armas de las Fuerzas Armadas. "Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", consideró Villarruel.