Victoria Villarruel viajó a San Juan y se mostró con un gobernador cercano a Javier Milei

La vicepresidenta se reunió con Marcelo Orrego en la Casa de Gobierno. También participó de un evento dedicado al aceite de oliva, se reunió con proveedores mineros y visitó un predio del INTA.

La vicepresidenta Victoria Villarruel continúa con su rally por las provincias . Este martes, la titular del Senado desembarcó en San Juan , donde se mostró con el gobernador Macelo Orrego -exJuntos por el Cambio (JxC) y actual aliado de Javier Milei-, con quien se reunió en la Casa de Gobierno provincial. Además, desarrolló una agenda con distintos sectores productivos locales, que incluyó visitas a fábricas y a un predio del INTA.

En su visita, Villarruel puso en valor la gestión de Orrego, al asegurar que la provincia "está en un gran momento". “Nuestra intención es dar siempre un mensaje de federalismo, de presencia de las autoridades nacionales en cada una de las provincias, y en eso se enmarca esta visita”, aseguró la funcionaria, quien desarrolla un itinerario propio por diversas jurisdicciones.

Posteriormente, la número dos del Gobierno estuvo en la Universidad Nacional de Cuyo, donde participó de la muestra ArgOliva , un evento internacional que busca fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, permitiendo la participación activa de los distintos actores públicos y privados en un mismo espacio. Allí participó de una cata junto a distintos referentes del sector.

Más tarde, la vicepresidenta se reunió con representantes de la Cámara de Proveedores de la Minería de San Juan (CAPRIMSA), quienes plantearon la necesidad de avanzar en el Congreso con leyes que contemplen la situación de las pymes dentro del rubro.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la Cámara, Fernando Godoy , y reunió a empresas asociadas en un encuentro privado realizado en el Hotel Elenna, en Las Tapias, departamento de Albardón.

Godoy sostuvo que el desafío es que el crecimiento de la minería en San Juan se traduzca en mayores oportunidades y mejores condiciones para que las empresas locales puedan desarrollar sus capacidades y ampliar su participación dentro de la cadena de valor.

"El intercambio permitió acercar de manera directa a una autoridad nacional la realidad del entramado proveedor de San Juan, el conocimiento acumulado sobre la actividad y las condiciones que enfrentan las empresas para desarrollar y ampliar su participación dentro de la cadena de valor minera", señalaron desde la entidad.

Victoria Villarruel, junto a representantes de la Cámara de Proveedores de la Minería de San Juan.

La agenda de Victoria Villarruel en tierra sanjuanina siguió con visitas a las plantas de MTZ, una empresa dedicada a la logística y el transporte de camiones para la minería, y de Arcor, donde se elabora tomate industrial. También estuvo en Trilogía, una pyme familiar productora de aceite de oliva de alta gama.

Por último, la funcionaria desembarcó en el Campo San Martín del INTA. "Pude conocer el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, que es una de las cuatro Bibliotecas del mundo de material genético de Olivo, lo cual permite el resguardo de este acervo genético y la difusión e implementación entre los productores", apuntó en sus redes sociales.

El gobernador Marcelo Orrego no compartió imágenes del encuentro con la vice en sus redes sociales, a diferencia de ella, que sí lo hizo. El líder sanjuanino es uno de los apuntados por La Libertad Avanza para cerrar filas de cara a las elecciones del año próximo. Cabe recordar que en 2025 cada uno jugó con su propio sello y el peronismo terminó imponiéndose.

A mediados de agosto, la vicepresidenta había desembarcado en Santa Fe, donde participó de la 90° edición de Expo Venado, en Venado Tuerto. Allí compartió el evento con Lionel Chiarella, intendente local y presidente la Unión Cívica Radical (UCR).

En la ocasión, la titular del Senado volvió a marca diferencias con Javier Milei, de quien ya está completamente alejada, y afirmó sentirse “sumamente preocupada” por quienes no tienen trabajo o encuentran dificultades para llegar a fin de mes.

“En la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”, señaló.