Video: el incómodo momento de Francisco Paoltroni en vivo al enterarse de su expulsión de La Libertad Avanza

“Indudablemente hubo diferencias. Tenemos una fórmula, que son nuestros líderes, Javier y Victoria, y por distintos dichos que tuvo existieron diferencias que no corresponden en un espacio que se está formando. Si bien es cierto que hay una debilidad parlamentaria, también es importante que como espacio político la conducción no sea discutida internamente", aseguró el legislador de la Cámara alta en declaraciones para Radio Mitre.

Y agregó: "Sus dichos expresados políticamente en la interna partidaria no nos suman. Tenemos libertad de pensamiento, de expresarnos, pero como corresponde en todo movimiento político, a los líderes generalmente se los discute puertas adentro".

Por qué expulsaron a Francisco Paoltroni

Tal como expresaron desde el bloque libertario, hubo "diferencias irreconciliables" con el Senador. En los últimos días, se había pronunciado en contra de la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y también había adelantado que votaría en contra del DNU que le otorga 100 mil millones de pesos a la SIDE. Estas declaraciones generaron descontento dentro del oficialismo, que finalmente decidió apartarlo del bloque.

Paoltroni no sólo se opuso desde un primer momento a la postulación de Lijo, sino que declaró públicamente que hará todo lo posible para evitar su designación. “El Presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego y honrar su palabra y su compromiso con todos los argentinos del bien que votaron un cambio”, llegó a declarar Paoltroni en la señal TN.

Por otro lado, lanzó: “¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, cuestionó y confirmó que votará en contra del proyecto: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”.

Noticia en desarrollo.-