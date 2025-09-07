Votó Verónica Magario: "Es importante leer lo que la gente nos dice"

La vicegobernadora bonaerense se presentó a votar en una escuela de San Justo. Actualmente es candidata a diputada por la tercera sección.

Verónica Magario﻿ al llegar a su lugar de votación en San Justo, partido de La Matanza.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario se presentó a votar este domingo de elecciones 2025 por la tarde en una escuela de San Justo . La segunda de Axel Kicillof y, candidata a diputada por la tercera sección, reflexionó sobre que, en esta jornada, "lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice".

"Estamos un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar ", comenzó .

Sobre el número de votantes a esta hora de la tarde, pronunció: " Ya los porcentajes están siendo bastante altos , mucho mejor de lo esperado y en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar".

"Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires, lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", reflexionó.

