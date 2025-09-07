La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires Verónica Magario se presentó a votar este domingo de elecciones 2025 por la tarde en una escuela de San Justo. La segunda de Axel Kicillof y, candidata a diputada por la tercera sección, reflexionó sobre que, en esta jornada, "lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice".
Votó Verónica Magario: "Es importante leer lo que la gente nos dice"
La vicegobernadora bonaerense se presentó a votar en una escuela de San Justo. Actualmente es candidata a diputada por la tercera sección.
-
Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: a cuánto cotiza el dólar que nunca duerme
-
Elecciones en Buenos Aires: ya votó el 35% del padrón y crece la expectativa por el nivel de participación
"Estamos un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar", comenzó .
Sobre el número de votantes a esta hora de la tarde, pronunció: "Ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado y en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar".
"Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires, lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", reflexionó.
Elecciones en provincia de Buenos Aires 2025: cuál es la mejor hora para ir a votar
Más de 14 millones de bonaerenses estarán habilitados para participar de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires este domingo 7 de septiembre. En las mismas se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados, 23 escaños en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.
Habrá más de 40.000 mesas de votación distribuidas en todo el territorio provincial, la mayoría en escuelas públicas. Todas abrirán a las 8 de la mañana y permanecerán habilitadas hasta las 18.
La normativa establece que cualquier ciudadano que llegue al establecimiento exactamente a las 18 podrá ingresar y emitir su voto, siempre que haya fila en ese momento. En cambio, quienes arriben después del cierre formal de las puertas no podrán sufragar.
