Vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este: declara como testigo el piloto Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Se trata del broker de vuelos, Agustín Ismel Issin, quien emitió la factura a nombre del periodista Marcelo Grandio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por su viaje en jet privado a Punta del Este.

El piloto Agustín Issin, quien emitió la factura del vuelo privado en el que regresó de Punta del Este el jefe de Gabinete Manuel Adorni, declara este jueves como testigo en la causa en la que se investigan los viajes del funcionario el fin de semana de carnaval.

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Según constancias de la causa, Issin compró un paquete de 10 vuelos por 42.250 dólares y uno de ellos fue usado por el jefe de Gabinete. La factura del regreso a Argentina la emitió el broker de aviones Issin al periodista Marcelo Grandio el mismo día que trascendió el caso.

De acuerdo a fuentes judiciales, la factura del vuelo de regreso fue emitida el 9 de marzo, fecha tardía, por un valor de 3 mil dólares a nombre de Marcelo Grandio, el periodista amigo de Adorni. Esa factura salió 1830 dólares menos que la de ida.

“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri, yo soy Broker. Al vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, le había dicho Issin días atrás a La Nación.

Issin debe declarar como testigo en relación al vuelo de vuelta de Adorni y su familia, ya que el de ida a Punta del Este aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, que trabajaba en la TV Pública y que es amigo de Adorni.

Las facturas de los vuelos las entregó a la justicia la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se transfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada al juez federal Ariel Lijo. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.