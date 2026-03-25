"No tengo nada que esconder" y "con mi dinero hago lo que quiero": las frases que dejó Manuel Adorni + Seguir en









El jefe de Gabinete y vocero presidencial llevó adelante una conferencia de prensa en donde se defendió de las acusaciones en su contra por corrupción. En este sentido, afirmó que se pondrá a predisposición de la Justicia.

Archivo. Un Adorni tenso dio la cara para responder a las preguntas referidas a las denuncias en su contra.

El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, se subió al atril en una tensa conferencia de prensa para responder a las denuncias en su contra a raíz del viaje de su esposa a bordo del avión presidencial, sus vacaciones en Punta del Este y diversas acusaciones por hipotéticas incongruencias en sus declaraciones juradas.

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En un tono nervioso, y confrontando con los periodistas presentes, Adorni denunció ser víctima de una nueva operación contra el Gobierno, desmintió todas las acusaciones y afirmó que están "poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten".

Las frases que dejó la conferencia de prensa de Manuel Adorni "Trabajé más de treinta y cinco años en el sector privado. Hace dos años, me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder".

"Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten".

"El viaje yo lo pagué. La dadiva está si yo no hubiese pagado".

"Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia, en este caso. Y mis decisiones de gasto no las voy a discutir".

en este caso. Y mis decisiones de gasto no las voy a discutir". "Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca".

"No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron".

"Es un honor para mí ser el encargado de coordinar el gabinete de ministros del gobierno más reformista de la historia, porque a eso nos dedicamos, a reformar el país, ese sello característico de nuestra gestión".

"Denunciaron al Presidente por sus viajes al exterior y volvió de ellos con un acuerdo comercial con la principal potencia del mundo y decenas de miles de millones de dólares de inversión".

"Este mismo fin de semana, me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares, que me visitó un exagente de la SIDE el domingo por la noche, y que tengo información secreta con la que extorsiono al Presidente y a la secretaria general de la presidencia".

"Efectivamente vivo en el barrio de Caballito. El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada, claramente es falso. Pero de todas maneras todo lo que tiene que estar declarado, está declarado".

"El viaje a Punta del Este es estrictamente personal. Fueron vacaciones con mis hijos menores de edad, lo cual todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto".

"Si el día de mañana deseo repetirlo (el viaje a Punta del Este), probablemente vaya a donde sea, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Pero es un tema estrictamente familiar".

"Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista".

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