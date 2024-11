Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a la militancia y debuta como jefa del PJ

"Perón un día volvió, a pesar de las traiciones, de los medios hegemónicos de comunicación, del poder del gobierno militar y los grupos económicos", fue otro tramo del mensaje de Cristina enviado ayer a la militancia y que algunos interpretaron como la posibilidad de que la ex presidenta regrese a la contienda electoral. "Cuado se tiene una responsabilidad institucional, el camino no es llegar a un cargo sino, al terminar el mandato, haber hecho lo prometido. Esto es esencial, siempre hay que caminar con alegría y esperanza. La especulación no es parte del militante, no hay derrotas definitivas ni triunfo eternos, el militante nunca tiene la seguridad del triunfo", agregó la nueva titular del PJ.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UyO_oficial/status/1857825937229840534&partner=&hide_thread=false Aunque nos quieran doblegar con la persecución e intento de proscripción, no lo lograrán. Seguiremos reivindicando la conducción de nuestra querida compañera Cristina Kirchner para defender y representar las demandas e intereses de lxs argentinxs.#TodosConCristina pic.twitter.com/b7iz0iP7TP — Unidos y Organizados (@UyO_oficial) November 16, 2024

"Tenemos que reflexionar que es un militante, el que prioriza lo colectivo por sobre lo individual, caminando solo se llega mas rápido pero caminando juntos siempre se llega mas lejos. Esa militancia no es sólo partidaria, puede ser social, comunitaria, religiosa o incluso empresarial. El militante nunca tiene un punto fijo de llegada, siempre es caminar y luchar", fue el cierre del mensaje de Cristina en la víspera del acto en Santiago del Estero.

Debut en el PJ

Será la primera aparición pública de la expresidenta ya en condición titular del Consejo Nacional Justicialista luego de la consagración de la lista "Primero la Patria" ante el rechazo de la justicia electoral a la agrupación "Federales un grito de corazón" que encabezaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Al acto no fueron invitados ni Quintela, ni Axel Kicillof. El mandatario norteño organizó una jornada de voluntariado en su provincia y el gobernador bonaerense no tenía agenda por el Día de la Militancia.

Cristina Kirchner viene de cruzar a Javier Milei luego de que el libertario celebrara en las redes sociales la ratificación de la condena contra la expresidenta por la Causa Vialidad y de que el Gobierno anunciara que le quitarán la jubilación de privilegio.

"Está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro", disparó la titular del PJ. En una extensa publicación en su cuenta de X, Cristina le habló directamente a Milei y dijo: "Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un 'Tribunal de Honor' para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación".