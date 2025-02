Waldo Wolff cruzó a Pilar Ramírez: "Mientras vos militabas en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo"

waldo wolff Waldo Wolff, ministro de Seguridad de CABA. Gentileza: CNN en Español

Ramírez llamó a Wolff "ministro de la inseguridad" y el funcionario de Jorge Macri respondió recordándole su pasado kirchnerista. "Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo", lanzó.

"Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba haciendo una causa por traición a la patria, me había metido una persona de la AFI a mi casa, me había inventado causas afuera, sin fueros, y siempre me la banqué solito", disparó el ministro porteño contra Ramírez.

Además, Waldo Wolff le recordó su militancia en La Cámpora, la acusó de rodear "muy mal a Javier Milei", y retrucó: "Yo en algún momento voy a dejar de ser 'ministro de la inseguridad', porque no me va la vida por un cargo. Usted no va a dejar de ser nunca alguien que está en La Libertad Avanza rodeando muy mal a Javier Milei y viniendo de La Cámpora".