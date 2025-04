Yamil Santoro presentó la lista de candidatos de Unión Porteña Libertaria: "Es la mejor lista liberal"

"La corrupción y la ineficiencia son los peores enemigos de los pobres. Nosotros honramos la banca con acciones, no con palabras ni promesas. Trabajamos en 100 proyectos que vamos a intentar transformar en leyes", expresó el legislador liberal durante su discurso. Además, resaltó que tendrán por delante "un desafío enorme, porque no contamos con los recursos de otros partidos. Pero, por eso, es un desafío que me enorgullece".