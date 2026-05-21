Escracharon a Eduardo Duhalde durante la presentación de un libro en la Universidad de Lanús

Un grupo de manifestantes irrumpió una actividad y acusó al expresidente por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos en 2002. Los activistas fueron expulsados por la seguridad.

Eduardo Duhalde reapareció este miércoles en la presentación de un libro dedicado a su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires y pasó un mal momento: militantes lo escracharon por los asesinatos de los dirigentes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán , ocurridos en la estación Avellaneda en 2002 en manos de la policía Bonaerense.

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El episodio ocurrió en el salón Tita Merello de la Universidad de Lanús (UNLA), donde el exmandatario participaba del lanzamiento de "La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999", junto a su autor, el investigador y docente Aritz Recalde . Junto a ellos también estaban Mauro Guevera, moderador del panel, y el vicerrector de la UNLA, Daniel Bozzani .

Durante la ceremonia, que comenzó pasadas las 18, una mujer comenzó con la lectura de un documento en el que aseguraba que en el intento de " garantizar el orden social ", durante la presidencia provisional de Duhalde , fomentaron " la persecución, el espionaje y el asesinato " de militantes.

Minutos después, los ingresantes comenzaron a cantar " a Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular ", sin embargo, el público presente logró tapar los gritos con la entonación de la marcha peronista .

Mientras la seguridad del lugar los desalojaba de la sala, se escucharon múltiples veces la palabra "asesino", dirigida al exmandatario.

En paralelo, un grupo de personas que había acudido a escuchar la charla comenzó a cantar la marcha peronista, intentando silenciar las acusaciones. El expresidente, por su parte, se limitó a contemplar los hechos desde el escenario con una sonrisa y los puños en la pera.

El 26 de junio de 2002, Kosteki (22) y Santillán (21) fueron asesinados por la Policía bonaerense, en las inmediaciones de la estación de trenes de Avellaneda, en la Zona Sur del Gran Buenos Aires, durante una fuerte represión contra organizaciones sociales, mayormente de izquierda, que reclamaban planes de asistencia alimentaria y económica.

Acto peronista

Eduardo Duhalde, en tanto, había recuperado visibilidad a fines de marzo, cuando participó de una cena organizada en su honor por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien aspira a disputar la gobernación bonaerense el año próximo.

Aunque se trató de un reconocimiento al expresidente, lo cierto es que también fue un mensaje al interior de un PJ subsumido en duras internas. "No sobra nadie" fue la consigna que agitaron los articuladores del encuentro desarrollado en el camping del Sindicato de Pasteleros, en Villa Elisa.

Alak, Cuartango, Duhalde Julio Alak y Eduardo Duhalde se mostraron juntos en marzo.

La postal reunió a nombres que manejaron terminales clave del poder bonaerense. Estuvieron presentes los exintendentes Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera (Avellaneda), Raúl “Vasco” Othacehé (Merlo), Julio Pereyra (Florencio Varela), Alfredo “Tati” Meckievi (Dolores) y Jorge Villaverde (Almirante Brown); junto al dirigente de Bolívar y exdiputado Isidoro Laso.

También se sumaron cuadros con rodaje en el interior y la gestión, como Haroldo Lebed (exintendente de Patagones y exministro de Agricultura nacional y provincial), y dirigentes como Carlos Bonicatto (La Plata), Mirtha Cure (Junín), Carlos Astorga, Alberto "Cabezón" Delgado, Tomy Díaz, Carlos Cottini, Carlos “Tato” Brown y Tomás Hogan.