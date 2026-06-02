Preocupación de los CEO de empresas argentinas por la competencia desleal que representa la evasión fiscal

En el marco del 43° Congreso Anual del IAEF , que se llevó a cabo este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se debatió el futuro de los negocios y la necesidad de acelerar las reformas estructurales que hacen falta para mejorar el contexto de inversión privada. En ese sentido, la agenda de los altos ejecutivos que participaron de la jornada estuvo marcada por una profunda inquietud respecto de la presión tributaria , la falta de equidad en el mercado y la persistencia de la economía informal.

Bajo este enfoque, la competencia desleal que representa la evasión impositiva se consolidó como una preocupación central que hoy enfrentan los líderes corporativos para poder proyectar rentabilidad y desarrollo a largo plazo.

Federico Braun, CEO de La Anónima , describió con crudeza la realidad de su sector y las asimetrías que genera el propio sistema impositivo. El empresario dueño de la cadena de supermercados con base en la Patagonia recibió el Premio a la Trayectoria Empresarial, que el IAEF entrega todos los años.

“Tenemos una productividad muy buena, estamos en zonas muy espectaculares, todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta funciona muy bien. Estamos abriendo sucursales en todas las ciudades con más de 10 mil habitantes. Y sobre todo nos va muy bien en Tierra del Fuego ”, detalló,

Y de inmediato explicó: “Básicamente porque Tierra del Fuego no tiene impuestos y entonces no hay competencia desleal. Porque no podemos competir contra la informalidad. Si el país hace las reformas que tiene que hacer, fundamentalmente la impositiva, nos puede ir muy pero muy bien”.

Profundizando en el análisis de su rubro, Braun recurrió a las comparaciones regionales para ilustrar el impacto devastador que tiene la falta de un marco tributario equitativo, vinculando esta problemática directamente con la salida del país de grandes jugadores multinacionales.

“La informalidad es uno de los problemas que enfrentamos como empresa. En el sector de supermercados argentino, algo que hacemos siempre es benchmark, compararnos con los países vecinos, y la verdad, dan pena los números de Argentina”, remarcó.

“Como todos ustedes saben, Walmart se fue de Argentina hace 5 años, vendiéndose por monedas. Y Carrefour estuvo en venta hasta hace dos meses, y ahora decidieron no vender. ¿Y por qué se van de Argentina las compañías más grandes de retail en el mundo? Es simple, porque no ganan nada”.

Visa: la digitalización de los pagos en negro

Por su parte, durante un panel que analizó las preocupaciones de los CEO, Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina y región Cono Sur, aportó una mirada analítica sobre cómo los canales transaccionales están siendo utilizados para esquivar los controles fiscales.

La alta ejecutiva introdujo un concepto específico para referirse a la mutación tecnológica de la evasión y detalló el impacto directo que esto genera en las estadísticas oficiales del consumo masivo: “El consumo no repunta por muchos motivos. Y la digitalización del negro, como yo la llamo, también impacta en el consumo, como podemos ver en los números”.

GABRIELA RENAUDO DE VISA Gabriela Renaudo (Visa Argentina). Mariano Fuchila

“¿Y por qué pasa esto? Porque cuando mirás allá abajo, a las pymes, a los comercios más chiquitos, y si prestan atención, cuando llega el momento de pagar te ofrecen 10% de descuento, 15% de descuento, 30% de descuento si lo hacés por transferencia. Lo mismo pasa si compras en Instagram o en TikTok. ¿Y eso por qué? Porque ese tipo de pagos no es taxable”.

Renaudo continuó explicando que la elevada presión impositiva actual funciona como un incentivo para que tanto los pequeños comercios como las plataformas digitales recurran a las transferencias inmediatas como vía de escape, distorsionando la realidad del mercado y profundizando la brecha de la deslealtad comercial.

“La asimetría impositiva está impactando en la forma en que miramos los números de consumo también. Esto no niega que no haya una contracción. Pero ahí hay un espacio donde como país tenemos que trabajar. Porque el comerciante, frente a la presión tributaria tan alta, te ofrece que le pagues con una transferencia inmediata que no está sujeta a impuestos”.

Mirgor: la reforma impositiva no se puede postergar más

Por su parte, José Luis Alonso, CEO de Mirgor, enfocó su discurso en la variable del tiempo. Para el directivo, la postergación de una reforma tributaria profunda no solo quita competitividad a la producción local frente al mundo, sino que pone en riesgo de supervivencia a sectores estratégicos enteros, como el entramado fabril.

JOSE LUIS ALONSO CEO DE MIRGOR José Luis Alonso (Mirgor) Mariano Fuchila

“Hay una reforma impositiva que pide a gritos que se haga. Sabemos que el país está saliendo de terapia intensiva y no está corriendo una maratón. Entonces creo que uno puede entender los tiempos, lo que pasa es que hay urgencias, porque para que nuestras empresas puedan ser competitivas y mejorar la productividad, esa reforma impositiva no se da y cada vez nos es más difícil salir a competirle al mundo”.

“Una reforma impositiva es muy importante, pero para mí es más importante todavía que la reforma en sí misma es cuándo se haga la reforma. Si llegamos tarde con esa reforma, la Argentina industrial va a estar muerta”, añadió.

“Por lo tanto, hoy el timing es fundamental. Yo estoy obsesionado con este tema. Los plazos de tiempo se van acortando a una velocidad terrible y las cosas cambian a una velocidad que casi es imposible estar atento”, explicó.

“Por lo tanto, la única manera de que podamos ser exitosos y tengamos una Argentina que pueda exportar, que pueda producir, que pueda dar servicios al exterior, que pueda realmente competir, es estar tomando decisiones en tiempo real. Hoy no nos podemos tomar seis meses para una reforma de nada. O sea, las reformas se hacen ya mismo o no sirven”, completó.