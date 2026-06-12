Montos de jubilaciones y pensiones: ¿cuánto es la mínima con el bono?

Así se encuadran los pagos de prestaciones de ANSES durante el mes de junio, de acuerdo a lo establecido por el organismo previsional.

El feriado modifica el calendario de pagos de junio y reordena las prestaciones, priorizando a los haberes mínimos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los haberes previsionales de junio con un incremento del 2,58% , porcentaje que alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por el organismo. La medida también impacta en los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes perciben nuevos valores desde este mes.

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La actualización forma parte del mecanismo de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función de la evolución de los precios. El esquema contempla incrementos mensuales para las prestaciones previsionales y sociales. ANSES informó que el haber mínimo garantizado quedó fijado en $403.317,99 y el haber máximo en $2.713.948,17 . Al mismo tiempo, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $184.499,57.

El organismo confirmó que los haberes previsionales se acreditan junto con el aguinaldo , dentro del cronograma habitual de pagos. Cada titular recibe el depósito según la terminación de su Documento Nacional de Identidad. Los beneficiarios con ingresos superiores también cobran el Sueldo Anual Complementario durante junio.

Los valores vigentes para el cobro de prestaciones durante junio son los siguientes:

jubilación mínima: $403.317,99 (con bono: $473.317,99)

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $322.654,39 (con bono y medio aguinaldo: $553.981,59)

pensión no contributiva por invalidez y vejez: $282.322,59 (con bono y medio aguinaldo: $493.483,89)

pensión madre de 7 hijos con bono y medio aguinaldo: $674.976,99

haber máximo: $2.713.948,17

prestación básica universal (PBU): $184.499,57

La movilidad también alcanza a las asignaciones familiares y universales. Los nuevos importes se aplican desde junio, con el mismo porcentaje de actualización.

Los montos establecidos para estas prestaciones son:

asignación universal por hijo (AUH): $144.932

AUH por hijo con discapacidad: $471.915

asignación familiar por hijo: $72.474

asignación familiar por hijo con discapacidad: $235.967

ANSES computadora

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo me toca cobrar?

ANSES organiza las acreditaciones de junio de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma contempla fechas diferenciadas para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones por desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 8 de junio

DNI terminado en 1: 9 de junio

DNI terminado en 2: 10 de junio

DNI terminado en 3: 11 de junio

DNI terminado en 4: 12 de junio

DNI terminado en 5: 16 de junio

DNI terminado en 6: 17 de junio

DNI terminado en 7: 18 de junio

DNI terminado en 8: 19 de junio

DNI terminado en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Las asignaciones universales, familiares y por embarazo también se distribuyen según la terminación del documento. Las prestaciones por desempleo cuentan con fechas específicas entre el 23 y el 29 de junio. Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción tienen acreditaciones entre el 10 de junio y el 14 de julio, para todas las terminaciones de DNI.