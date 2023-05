Quién es Lucas Spinelli, la joven promesa de la política misionera

Perfil. A los 22 años, Lucas Spinelli empezó a involucrarse en forma activa en la política en plena carrera universitaria. Antes de eso, dice, “no me atraía mucho la política”.

El vicegobernador electo Lucas Romero Spinelli, renovador “Neo” es de poco hablar, pero cuando lo hace es claro y conciso. “No hablo mucho, cuando hablo es porque ya hice lo que me comprometí”, dice.

Sus abuelos fallecieron, pero siguen muy dentro de su corazón. “Si vivieran me pedirían que me ocupe y mucho de la gente de la tercera edad”, se emociona.

Durante muchos años convivió entre el estudio y el trabajo. “Estudiaba primero en la secundaria y luego Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Misiones y alternaba con mi trabajo en la óptica. Al recibirme ingresé como empleado en un aserradero, pero tuve que renunciar al año por el fallecimiento de mi abuelo, lo que me obligó a trabajar a la par de mi madre en el negocio familiar junto a mi madre”, recuerda.

Cuando se conformó el Frente Renovador de la Concordia Social Lucas Romero Spinelli tenía tan solo entre 12 y 13 años. “Nunca fui ajeno al desarrollo de la provincia, pero no me atraía mucho la política. Por supuesto que conocía a (Carlos) Rovira, al gobernador de turno y el trabajo en favor de Misiones que se venía realizando, el crecimiento de la provincia, las obras, etcétera”, asegura.

Inicios

En 2012, con 22 años y en plena carrera universitaria Lucas comenzó a involucrarse en política participando en forma activa: “Recuerdo que empecé cuando cursaba el último año de la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Misiones. Un día dije quiero involucrarme en política, trabajar para ayudar a los demás. Si me dan el espacio comienzo a participar, y para mi había una única opción que era ir detrás de Rovira”, afirma el vicegobernador electo.

El actual diputado provincial recuerda que tuvo un paso previo en la política universitaria. “Mi participación previa fue en elecciones para cargos directivos en la Facultad de Ciencias Económicas. Fui candidato a consejero directivos suplente. Busqué el voto de todos los graduados. Trabajé mucho en esas elecciones universitarias”, cuenta.

En tanto que en 2017 tuvo una participación más activa en las elecciones de medio término. “Encabecé un sublema en Posadas como candidato a concejal, todos jóvenes que nunca habíamos participado tan activamente en política. Salimos terceros de ocho sublemas que se presentaron”, precisa.

Ese año Passalacqua ejercía el cargo de gobernador. “Me invita a formar parte de su gabinete ocupando un cargo en el Ministerio de Secretaría de Industria y me designa director de Industria de la provincia. Al año me nombran vicepresidente del Parque industrial de Posadas donde armo el Polo Tecnológico y ahí comenzamos a desarrollar herramientas para los jóvenes mayores a los 17 años, es decir entrenar para trabajar”, recuerda.

“Estoy convencido que haremos una dupla fantástica y que trabajaremos juntos en favor de los misioneros. La vicegobernación, entre otros ítems debe ocuparse del tema agrario. Es un tema que me apasiona, como lo hice previo a la campaña, en campaña y como lo hago todos los viernes tengo previsto viajar por el interior de la provincia para interiorizar, hablar, pero sobre todo escuchar a los productores. Como dice Rovira, debemos trabajar codo a codo y llegar a la soberanía alimentaria”.

En la charla Romero Spinelli no deja de atender los mensajes que recibe: “Contesto todos los mensajes. No hago promesas. Siempre doy una respuesta por sí o por no, pero quien envía un mensaje tiene una respuesta. Mi celular está abierto las 24 horas”.

Durante los 45 días de campaña, Romero Spinelli recorrió los 78 municipios. “Sinceramente no paré un día. Recuerdo que hablé con mi mamá y mis hermanas y les dije que debía recorrer la provincia, que estaría aún menos horas en familia porque me habían designado como candidato a vicegobernador. Se emocionaron y me dijeron te bancamos. La familia es lo más importante para mí”.