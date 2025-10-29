"Buenos Aires Revelada": un homenaje a las fachadas de viviendas y arquitectura que edifican la Ciudad real







Con 110 fotos captadas con un teléfono celular, el libro de Pablo Gabriel Fernández ofrece un recorrido visual por la belleza, la memoria y el patrimonio porteño.

Una casa de estilo singular, en Nogoyá y casi Avenida General Paz, en Versalles @pablofe70 IG

Acaba de publicarse “Buenos Aires Revelada. Fachadas de la ciudad cotidiana”, el primer libro del licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente y fotógrafo urbano aficionado Pablo Gabriel Fernández. Editado por Editorial Olivia, el trabajo reúne 110 fotografías que invitan a mirar de otro modo las calles porteñas: sin monumentos ni íconos turísticos, sino desde la trama viva de las fachadas anónimas que componen la identidad colectiva de la ciudad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La obra, disponible en formato bilingüe (español e inglés), se organiza en cuatro capítulos que trazan el mapa visual de esa búsqueda: “Lo cotidiano”, con registros de sus recorridos diarios; “De a dos”, fruto de exploraciones compartidas; “Registros buscados”, centrado en edificaciones singulares; y “Ustedes”, un apartado construido a partir de recomendaciones de su comunidad de seguidores en redes.

El proyecto nació durante la pandemia, en tiempos de calles vacías y caminatas breves. “Soy un fanático de las fachadas de Buenos Aires —confiesa Fernández—. Ese fanatismo creció en el silencio y la soledad de una ciudad en pausa. Las caminatas permitidas en 2020 se transformaron en verdaderas expediciones urbanas.”

Lejos de una mirada idealizada, su propuesta busca rescatar la ciudad real, la que se habita día a día, con sus texturas, grietas y contrastes. “No busco una Buenos Aires de postal, sino aquella que revela su carácter en lo imperfecto, en los frentes descascarados, en los detalles que suelen pasar desapercibidos”, explica el autor.

Libro Pablo Fernández La tapa del libro “Buenos Aires Revelada. Fachadas de la ciudad cotidiana”, del comunicador y fotógrafo urbano Pablo G. Fernández, retrata el espíritu del proyecto: la belleza simple y el valor patrimonial de las viviendas que construyen la identidad porteña Con prólogos de las arquitectas Mariana Quiroga y Natalia Kerbabian, “Buenos Aires Revelada” combina la sensibilidad estética con una reflexión sobre el patrimonio arquitectónico cotidiano, ese que no siempre está protegido pero constituye la memoria visual de los porteños.

El libro puede adquirirse a través de la tienda online de la editorial, con envíos a todo el país, y será presentado oficialmente a fines de noviembre en el Palacio Barolo. Sobre el autor Pablo Gabriel Fernández es licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA), docente del Taller de Redacción y Géneros Periodísticos en la misma casa de estudios y coordinador operativo de Prensa y Comunicación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Felipe Vallese y Biedma Propiedades Felipe Vallese y Biedma, en Caballito, otra foto que puede encontrarse en el libro @pablofe70 IG A través de su cuenta de Instagram @pablofe70, comparte a diario imágenes de la arquitectura porteña y de otras ciudades del mundo, construyendo un archivo visual que pone en valor lo cotidiano y lo común.