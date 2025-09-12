Mar del Plata: veranear costará 25% más que en 2025, cuánto salen los departamentos y chalets

Así lo sugirió el Colegio de Martilleros, que presentó los valores de referencia y advirtió sobre la competencia con Brasil y los precios de balnearios.

Mar del Plata ya tiene los precios estimados para alquilar en el verano 2026: cuanto salen las viviendas

La ciudad de Mar del Plata comenzó a mostrar sus precios de referencia para la próxima temporada de verano. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos anunció que los alquileres temporarios tendrán un incremento sugerido del 25% respecto de los valores de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El objetivo, según explicaron, es mantener la competitividad frente a la inflación local y la creciente oferta de destinos internacionales, con Brasil como principal rival por paridades cambiarias que resultan atractivas para los turistas argentinos.

Guillermo Rossi , presidente del Colegio de Martilleros, sostuvo: “Sabemos que Mar del Plata es el faro del turismo . Con una inflación interanual de 50%, entendimos que un aumento del 25% era razonable y competitivo”. El dirigente aseguró que la decisión se tomó “para facilitar el acceso de los turistas a nuestra ciudad, teniendo en cuenta la situación económica actual”.

Desde el colegio reafirmaron que ña intención fue anticipar la competencia con otros mercados y captar reservas tempranas. Rossi lo resumió así: “Queremos que nos elijan y, si nos manejamos con prudencia, podemos estar en valores iguales o más bajos que en países vecinos”.

Los valores estimativos para 2026 se presentaron en la sede central del Colegio, sobre Bolívar al 2900. Además de Rossi, participaron el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de General Pueyrredón (EMTURyC), Bernardo Martín ; la vicepresidenta 1º del Colegio, Verónica Berasueta y la delegada de Balcarce, Carolina Viana .

Precios de referencia

Los valores anunciados corresponden a alquileres por una semana de enero:

Departamento de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000.

Departamento de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000.

Departamento de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000.

Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000.

Desde la entidad aclararon que estos montos son orientativos y que cada operación dependerá de la negociación entre propietarios e inquilinos, además de la ubicación, el estado de la propiedad y la cercanía con la playa.

La oferta y la demanda

El mercado marplatense cuenta con unas 350.000 camas disponibles fuera del sistema hotelero, lo que le otorga amplitud y variedad. Esa competencia interna permite ajustar precios para distintos bolsillos. El Colegio de Martilleros busca evitar distorsiones y excesos que puedan desalentar a los visitantes.

Mar del Plata Edificio Havanna Un emblema de Mar del Plata, el edificio Demetrio Elíades, conocido como Havanna, sobre el Boulevard Peralta Ramos, en una de las zonas más dinámicas de la ciudad

Rossi recordó que en 2024 la recomendación fue un ajuste del 150%: “El año pasado, con un arrastre de inflación de locos, tuvimos que recomendar un ajuste del 150% como algo moderado y positivo. Aun así la temporada resultó óptima”.

El contraste con el 25% actual refleja la decisión de acompañar la coyuntura con valores que resulten atractivos para quienes analizan dónde pasar sus vacaciones.

Se espera que este verano los lugares más demandados vuelvan a concentrarse en zonas tradicionales y en expansión. “Siempre la zona número uno es el Centro, todo lo que es Plaza Colón y La Perla, que se estira bastante porque creció bastante con nuevos edificios y casas. Después Playa Grande es un público más VIP. Punta Mogotes y toda la parte sur ahora es de los jóvenes, está muy demandado Mogotes, Alfar, hasta Chapadmalal seguro. Y algo de Miramar, que ya es un poco más lejos”, explicó Berasueta.

Declaraciones y advertencias

Durante el anuncio, los referentes inmobiliarios remarcaron que no son formadores de precios y que dependen de la evolución de la oferta y la demanda. En ese sentido, subrayaron la conveniencia de pactar contratos en pesos y recurrir siempre a inmobiliarias matriculadas para evitar estafas frecuentes en redes sociales.

Mar del Plata1 Durante la conferencia donde se presentaron los precios. De izquierda a derecha: la delegada de Balcarce, Carolina Viana, el presidente del EMTURyC, Bernardo Martín; el presidente del Colegio de Mar del Plata, Guilermo Rossi, y la la vicepresidenta 1º del Colegio, Verónica Berasueta

Rossi indicó: “Vamos a tener un fin de semana largo en octubre y ese paso de turistas nos puede dar una primera señal de lo que vendrá este verano. Ya hay muchas propiedades publicadas y a la espera de reservas”.

Los balnearios también fijaron tarifas

Mientras los inmobiliarios presentaban sus valores, algunos balnearios tradicionales confirmaron sus tarifas para la temporada 2026. El Balneario 12 de Punta Mogotes informó que a pocos días de anunciar sus precios ya logró un 65% de reservas confirmadas.

El empresario Augusto Digiovanni explicó: “La gente se quiere asegurar un lugar y por eso este año tuvimos que tomar antes reservas y definir precios. Lo que cuesta una carpa hoy saldrá lo mismo en enero o febrero”.

Los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Carpa por día: $80.000 (con estacionamiento bonificado de $15.000 si se alquila por varios días).

Semana: $560.000.

Diez días: $800.000 (con estacionamiento bonificado).

Primera quincena de enero: $1.100.000.

Segunda quincena de enero: $1.200.000.

Mes completo de enero: $2.000.000.

Primera quincena de febrero: $900.000.

Semana de febrero: $500.000.

Mes completo de febrero: $1.700.000.

Estas cifras confirman que la demanda temprana también se traslada a la oferta de servicios de playa, donde los precios ya están firmes para toda la temporada.

Comparación con otros destinos

Aunque la referencia de Mar del Plata es central, la situación varía en otras localidades. En balnearios como Cariló, Mar de las Pampas o Costa Esmeralda, los contratos se pactan en dólares y la recomendación es mantener los mismos valores del verano anterior o aplicar ajustes mínimos. Allí, los propietarios priorizan cubrir los costos de mantenimiento más que acompañar los índices de inflación.

Mar del Plata En proximidad de Jujuy y Avenida Peralta Ramos, con fondo del icónico Instituto Saturnino Unzué en La Perla, otro punto que crece en Mar del Plata

El contraste evidencia la particularidad marplatense, donde se busca sostener el flujo masivo de visitantes que llegan desde distintos puntos del país.

Expectativas para la temporada

Los operadores confían en que la prudencia en los precios permitirá consolidar un verano con alta ocupación. La cercanía geográfica con la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, junto con la amplia oferta de hospedaje, siguen siendo ventajas estructurales de Mar del Plata.

Rossi lo sintetizó: “Estamos muy competitivos en precio y tenemos el plus de la cercanía, con viajeros que llegan en cuatro o cinco horas”.

La apuesta es captar tanto a quienes reservan con anticipación como a los que esperan hasta último momento, atentos a las variables económicas y a la evolución del dólar.

Un clásico de septiembre

El anuncio de valores de referencia del Colegio de Martilleros se convirtió en un clásico de septiembre. Funciona como mojón para ordenar el mercado y alinear expectativas de propietarios e inquilinos.

Los profesionales insisten en que no se trata de tarifas fijas ni obligatorias, sino de sugerencias que buscan equilibrio. En palabras de Rossi: “Nuestra intención es informar valores orientativos de distintos inmuebles, con variaciones según calidad, estado, ubicación y zona”.

En la práctica, las operaciones muestran matices: hay propietarios que aplican descuentos para asegurar reservas tempranas y otros que apuestan a esperar a los últimos días de diciembre, con la esperanza de captar turistas urgidos por disponibilidad.