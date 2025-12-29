Boom inmobiliario en Bariloche: fuerte crecimiento de la demanda de lotes

La estabilidad del mercado, la búsqueda de capitalización en dólares y el interés por desarrollos fuera del centro impulsan el auge de la demanda de tierra.

El mercado inmobiliario de Bariloche mantiene un ritmo sostenido de operaciones, con interés tanto de quienes buscan mudarse de forma permanente como de inversores enfocados en la renta turística. La combinación de naturaleza, calidad de vida y turismo durante todo el año funciona como un imán para el real estate patagónico.

La demanda es heterogénea y eso se refleja en la diversidad de productos que hoy se comercializan. Conviven inversores que apuntan al alquiler temporario, familias de otras provincias que buscan un cambio de estilo de vida y compradores locales que priorizan zonas más tranquilas fuera del centro urbano. “Cada grupo empuja un tipo de producto distinto, por eso la demanda varía entre departamentos chicos, unidades familiares y sobre todo, hay mucha demanda de loteos ”, detalló Franco Lobos , desarrollador especializado en la zona.

“El mercado inmobiliario en Bariloche continúa mostrando una curva ascendente de interesados, combinado con un aumento de la oferta de nuevos desarrollos tanto de departamentos como lotes ”, coincidió Ignacio O’Keefe, director de una inmobiliaria homónima.

“Lo que es notorio es la estabilidad. Los proyectos bien ubicados y con buena propuesta se venden, y los desarrollos con foco en turismo también”, agregó Lobos. En tanto, el interés del público extranjero también está presente, aunque no representa el grueso de las operaciones.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento fue acompañado por una mayor segmentación territorial. “La oferta se fue diversificando. En el centro y la costanera predominan proyectos pensados para renta turística . En barrios como Melipal, Las Victorias o las zonas más residenciales se ven edificios bajos y viviendas permanentes. Y después tenés todo lo que es alrededores del lago y la montaña, que traccionan el desarrollo de cabañas y loteos”, resumió Lobos.

bariloche primavera.jpg Bariloche Turismo

Los precios son uno de los grandes ejes del boom. En el segmento de proyectos en pozo, el rango es amplio y depende del perfil del desarrollo. “En pozo habría que diferenciar entre proyectos accesibles que rondan los u$1.750 x m2, y propuestas premium que se destacan por su calidad constructiva, amenities y ubicación que pueden partir en u$s2.800 hasta los u$s3.800 x m2”, indicó Lobos.

Según O´Keefe, los departamentos de dos ambientes concentran más de la mitad de las consultas, seguidos por los monoambientes, con precios promedio que rondan los u$s100.000 y u$s130.000, respectivamente. Además, los departamentos de 2 y 3 ambientes con vistas al lago poseen buena demanda y actualmente son los que generan la mayor renta turística. Por otro lado, el broker destacó que hoy las diferencias de valores entre pozo y a estrenar son menores, y que la principal ventaja del primero es la financiación.

En términos de capitalización, el pozo continúa siendo una de las estrategias preferidas. “El pozo en Bariloche suele capitalizarse muy bien si el proyecto cuenta con buena ubicación y una constructora seria detrás. No hay números mágicos, pero el salto entre el precio de preventa y el valor de entrega normalmente es atractivo, hablamos de un 20% y en algunos casos un 30%”, explicó Lobos. A esto se suma la renta del alquiler temporario: “En renta temporaria, una unidad bien ubicada y bien gestionada puede dejar un retorno de un 7% anual en dólares, que puede escalar hasta un 10%, siempre dependiendo del momento en el que se ingresó al proyecto”, finalizó.

Bariloche sigue creciendo

El crecimiento acelerado de Bariloche en la última década dejó también desafíos pendientes. Bariloche tuvo un crecimiento muy abrupto, sobre todo desde la pandemia dado que muchas familias se mudaron allí. Eso empujó la obra privada y la construcción de nuevos barrios. Sin embargo, hay cuentas pendientes para acompañar el crecimiento como obra vial, movilidad, servicios y mejorar la conectividad.

“Bariloche ha crecido enormemente hacia el oeste y en los últimos años se ha empezado a ver un fuerte desarrollo hacia el este también. Se han multiplicado los desarrollos de departamentos primero en la zona céntrica y en los últimos años se han extendido los desarrollos hacia los km del oeste a lo largo de Pioneros y Bustillo. La falta de infraestructura, especialmente el gas, y la falta de planificación vial son dos limitantes que de solucionarse darán aún más dinamismo al mercado inmobiliario”, finalizó O´Keefe.