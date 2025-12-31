Cariló, siempre exclusivo: cuánto sale alquilar y por qué crecieron los acuerdos sobre el cierre del año

La demanda se activó con fuerza en las últimas semanas del año y la ocupación escaló al 90% en enero. Alquileres dolarizados y búsqueda en casas bien ubicadas.

Edificio con amenities a pasos del mar en Cariló, la demanda se activó sobre el fin de año y habrá gran ocupación en enero y febrero

Cariló volvió a posicionarse como uno de los destinos más exclusivos de la Costa Atlántica, con un repunte de la ocupación hacia el cierre del año que superó las previsiones iniciales del mercado inmobiliario local. La reactivación estuvo impulsada por reservas de último momento y por un público que prioriza tranquilidad, entorno natural y baja densidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según un informe privado del Instituto de Economía de la UADE (INECO) , una familia tipo necesita $10.665.172 para vacacionar en Cariló durante la segunda quincena de enero.

En el mercado inmobiliario, la oferta continúa mayormente dolarizada , especialmente en casas y propiedades de mayor categoría. Los turistas buscan principalmente viviendas completas , con jardín, parrilla y cercanía al centro o al bosque, mientras que los departamentos tienen menor protagonismo frente a otros destinos de la costa.

La temporada de verano en Cariló cerró el año con niveles de acuerdos de alquileres que superaron las expectativas del sector, estimándose una ocupación del 90% para enero, impulsados por una fuerte demanda de casas grandes, estadías prolongadas y reservas que, en muchos casos, se concretaron a último momento.

Silvia Melgarejo , de Constructora del Bosque, explicó que este año se consolidó una tendencia clara hacia viviendas de mayor tamaño. “La gente buscó mucho casas de tres y cuatro dormitorios, porque vienen en grupo: abuelos, hijos y nietos. Se comparte la casa y eso hace más eficiente el gasto”, señaló.

Viviendas de cuatro y cinco ambientes entre las más demandadas en Cariló

Según detalló, predominan las estadías por quincena o incluso por mes completo. En términos de ocupación, Melgarejo remarcó que el arranque fue especialmente fuerte.

“Desde el 20 de diciembre hasta el 4 o 5 de enero tuvimos más reservas que el año pasado. Hoy enero tiene apenas un 5% de desocupación, prácticamente no hay casas cerradas”, afirmó.

Cariló Playa Propiedades La proximidad con la playa tienta a los turistas y propietarios que eligen a Cariló para sus vacaciones de verano

Para febrero, en tanto, ya se registra un 50% de reservas, con buenas perspectivas por la agenda de eventos, como el Carnaval y la carrera de Enduro, además del flujo de turistas que regresan de Punta del Este o del sur del país.

Melgarejo también destacó el buen desempeño del mercado de ventas y la expansión urbana. “Estamos vendiendo muy bien en Divisadero de Cariló, el barrio donde nació la historia del lugar. En St. Tomás Cariló ya se vendió cerca del 80% del desarrollo, en apenas un año. Este año se vendieron muchas casas, fue realmente fantástico”, subrayó.

Una casa para enero parte desde u$s4.000 en adelante por el mes, y algo más top se ubica por encima de los u$s6.500.

Departamentos, también

Desde el sector inmobiliario, Joaquín Bustillo, de Celtis Cariló, coincidió en que la demanda fue intensa y, en muchos casos, tardía. “En enero terminamos de alquilar recién a fin de diciembre, pero prácticamente está todo ocupado. Nos queda muy poco para la última semana del mes”, explicó.

En su caso, febrero muestra hoy un 60% de ocupación, con foco en completar la segunda quincena, que suele traccionar con el fin de semana largo y el Carnaval.

Cariló Playa Propiedades Un vehículo utilitario recorre la playa de Cariló, en el límite con Villa Gesell. La movilidad todo terreno es clave en esta zona, donde el bosque, los médanos y el mar conviven

Bustillo detalló que los turistas priorizaron ubicaciones estratégicas. “Se buscó mucho departamento frente al mar y también en el centro comercial. No sé si fue solo por precio, pero hubo una demanda muy fuerte en esas zonas”, señaló. Entre los servicios más valorados, mencionó parrilla, amenities y cercanía a la playa y al paseo gastronómico.

Los precios de alquiler de departamentos en Cariló confirman su posicionamiento como destino premium, con valores semanales que varían según vista, servicios y cercanía al mar.

Sea Breeze: departamento 3 ambientes frente al mar , para 4 personas, desde $4.565.000 por semana . Incluye piscina climatizada descubierta, cochera cubierta y servicio de playa en el edificio.

Sea View: 3 ambientes con vista al mar , capacidad para 4 personas, a partir de $4.340.000 semanales , con piscina descubierta sin climatizar y amenities premium.

Playas: 3 ambientes con vista lateral al mar , para 4 personas, con valores desde $3.460.000 por semana . Cuenta con piscina climatizada indoor–outdoor y servicio de playa.

Sea Point: 3 ambientes con vista a calle , para 4 personas, desde $3.350.000 semanales , con piscina climatizada in–out y cochera cubierta.

Vizion Suites: 3 ambientes dúplex , para 4 personas, con precios desde $2.460.000 por semana . No ofrece servicio de playa, pero suma piscina climatizada y amenities.

Torres de Mar: 2 ambientes con vista a calle , capacidad para 4 personas, desde $1.990.000 semanales , con servicio de playa en Balneario Neruda.

Boreas: 3 ambientes , para 4 personas, desde $2.505.000 por semana , con piscina climatizada y spa.

Agua Calma: 3 ambientes con vista al bosque, para 4 personas, desde $2.475.000 semanales, con piscina climatizada y espacios comunes de relax.

Por qué es elegido Cariló

En cuanto a los motivos de elección, ambos coinciden en que Cariló mantiene un diferencial claro. “La tranquilidad, el bosque, la playa y el centro comercial con una oferta gastronómica de muy buen nivel siguen siendo el gran atractivo”, sostuvo Bustillo, quien remarcó la diversidad de propuestas culinarias, desde opciones informales hasta restaurantes de alta gama.

Carilo Colline Cariló Colline, entre los proyectos que llegan a este destino

Finalmente, el corredor sur aparece como el principal eje de crecimiento. “La mayor expansión de los últimos años se da en barrios como Constancia, Saint Thomas y Divisadero. Allí se está desarrollando un complejo llamado Colline, que va a marcar un antes y un después en el estilo constructivo de Cariló, por su tamaño, propuesta y ubicación”, concluyó.