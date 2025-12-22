Cayeron las operaciones de escrituras en CABA: ¿se enfría el impulso del crédito hipotecario? + Seguir en









La compraventa de inmuebles registró en noviembre una baja interanual del 8,8%, con 5.250 escrituras formalizadas.

El mercado inmobiliario porteño atraviesa una baja en la cantidad de escrituras. Depositphotos

La actividad inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires sigue activa pero algunas señales generan alarma. La cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles registró en noviembre una baja interanual del 8,8%, con 5.250 actos formalizados, mientras que el monto total de las transacciones alcanzó los $885.985 millones, lo que implicó un salto del 51,5% frente al mismo mes del año pasado. El contraste expone un mercado sostenido por precios y no tanto por volumen de operaciones.

En la comparación mensual, el retroceso fue aún más marcado. Respecto de octubre, cuando se habían contabilizado 7.018 escrituras, los actos disminuyeron un 25,2%, reflejando un freno en la dinámica de cierres hacia el tramo final del año. Aun así, el valor promedio por operación continuó en alza: el monto medio de las escrituras se ubicó en $168.759.187, equivalente a unos u$s 115.718 al tipo de cambio oficial promedio. En términos interanuales, este valor creció 66,1% en pesos y 16,3% medido en moneda estadounidense.

estadisticas-noviembre-2025-2 ¿Qué pasó con los créditos hipotecarios? El comportamiento de las operaciones con crédito hipotecario comenzó a mostrar una desaceleración. En noviembre se firmaron 737 escrituras con hipoteca, lo que representó una caída del 22,4% respecto del mismo mes del año anterior. La merma refuerza la percepción de que el motor crediticio, clave para amplificar la actividad del sector, comenzó a perder fuerza, en parte por el aumento de las tasas y las dificultades para acceder a los créditos. No obstante, el acumulado de los primeros once meses del año muestra otra cara: en ese período se contabilizaron 13.065 hipotecas, un incremento del 238% interanual.

La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, destacó el balance general del año, aunque reconoció los desafíos que se abren hacia adelante. “Nos encaminamos a cerrar un año cerca de las 70.000 operaciones, que se ubicaría dentro de los primeros seis mejores desde que comenzamos a medir la serie en 1998. Con esa lectura de un muy buen año, nos desafía a mejorar condiciones para 2026”, señaló.

El impacto de las elecciones En una mirada más cautelosa, la titular de la entidad puso el foco en el retroceso del crédito. “Vemos que las operaciones con crédito bajaron a la mitad de octubre. Más allá de que fue un mes atípico por las elecciones, con congestión de escrituras, la desaceleración de las hipotecas explica claramente que el efecto multiplicador (donde se generan otras compraventas) tiende a frenarse”, advirtió.

Aun con ese freno coyuntural, Tato remarcó que 2025 podría cerrar como uno de los mejores años en materia de financiamiento hipotecario. “Si totalizamos cerca de 14.000 hipotecas en 2025, sería el segundo mejor año desde que tenemos la medición, en 2009. Con un poco más de carpetas activas podría haber sido el mejor balance. Por eso insistimos en redoblar la creatividad para que el acceso a la vivienda sea una oportunidad en Argentina y se consolide un círculo virtuoso”, concluyó.