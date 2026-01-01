Verano 2026 con demanda récord en barrios cerrados de la Costa Atlántica: cuánto cuesta un alquiler

Con ocupación casi plena para enero y precios en dólares, los barrios cerrados de la Costa Atlántica se consolidan entre las opciones de alquiler temporario.

La temporada de verano vuelve a confirmar una tendencia que se consolida año tras año en la Costa Atlántica : los barrios cerrados concentran una fuerte demanda de alquileres temporarios . Seguridad, amenities, viviendas modernas y entornos naturales privilegiados como bosques, médanos y en algunos casos salida directa a la playa, explican por qué estos desarrollos se imponen frente a las zonas urbanas tradicionales.

Pinamar y el Partido de la Costa lideran este fenómeno, con niveles de ocupación que ya rondan el 90% para enero y valores que reflejan un público que prioriza calidad de vida por sobre precio.

“Durante este verano, la demanda de alquileres temporarios en Pinamar se concentra en los barrios cerrados, donde seguridad, privacidad y comodidades son prioridad. La Herradura se destaca como el barrio más elegido, junto con Pioneros y Costa Esmeralda, ofreciendo a quienes alquilan propiedades una experiencia de verano única. Estos lugares ya están prácticamente agotados para la temporada, lo que refleja la alta demanda y exclusividad que ofrecen”, explicó Roberto Castelbajac, de Marcel Gestión Inmobiliaria de Pinamar.

Dentro de Pinamar, los barrios cerrados se afianzan como polo de alquiler temporario de alta gama. La Herradura, ubicada al norte de la ciudad y rodeada de bosques, ofrece alquileres que rondan los u$s5.000 la quincena en enero, mientras que en Pioneros, emplazado en una zona arbolada y de acceso estratégico, los precios parten desde u$s4.000 la quincena.

Ubicado en el kilómetro 380 de la Ruta 11, Costa Esmeralda es uno de los desarrollos que más creció en los últimos años. “ La demanda para este verano es muy alta . Costa Esmeralda vuelve a mostrar niveles de ocupación cercanos al récord, impulsada por su perfil familiar, la combinación de bosque y playa y la amplia oferta deportiva, cultural y recreativa. Cada temporada se suman nuevas casas terminadas, hoy ya superamos las 3.000, lo que amplía la disponibilidad pero también sostiene una demanda creciente”, sostuvo Martín DiMarzio , de Órbita Inmobiliaria.

Para enero, las casas para 8 personas se alquilan entre u$s4.000 y u$s6.000 la quincena, mientras que las de 4 a 6 personas oscilan entre u$s2.200 y u$s3.000. En febrero, los valores bajan levemente. Los departamentos también tienen alta demanda, con precios que parten desde u$s1.500 la quincena en enero para unidades de dos ambientes. El complejo ofrece club house, sector deportivo, golf de 27 hoyos, área ecuestre, paradores de playa, paseo comercial y múltiples amenities, lo que refuerza su atractivo para familias que buscan pasar toda la temporada sin salir del barrio.

Emprendimientos en crecimiento

En el Partido de la Costa, y pegado a Costa Esmeralda, se encuentra Northbeach una alternativa exclusiva, que por ahora cuenta con departamentos inmersos en el bosque y salida directa al mar. Nahuel Achával, coordinador comercial de Toribio Achával, explicó que los precios de los alquileres para los 3 ambientes están en u$s300 por día en enero. El barrio, en pleno crecimiento, todavía mantiene un perfil silencioso, pero ya están en construcción casas con las que Northbeach pretende crecer.

Otro desarrollo que gana protagonismo es El Salvaje, Chacras Marítimas, ubicado en el km 427 de la ruta 11, a 5 km de Mar de las Pampas. Martín Galli, socio fundador del proyecto, detalló opciones de alquiler que se comercializan a través de plataformas online como Airbnb, con casas para distintos perfiles: desde propiedades ideales para parejas, con valores de u$s180 por noche, hasta casas de 3 habitaciones a u$s2.575 por 12 noches. Otra opción, para 12 personas cotiza en u$s7.700 por estadía de 10 noches, con pileta, jacuzzi, terrazas, parrillas y amplios parques.

El Salvaje

La combinación de seguridad, amenities, contacto con la naturaleza y propiedades modernas explica por qué los barrios cerrados de la Costa Atlántica vuelven a ser protagonistas del verano. Con enero prácticamente completo y febrero avanzando a buen ritmo, estos emprendimientos confirman el auge de los desarrollos residenciales premium.