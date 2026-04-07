Récord: venden en Londres la casa más cara del mundo por u$s350 millones

La mansión pertenecía al magnate británico Nick Candy, quien residía allí con su esposa. Por el momento el comprador se mantiene anónimo.

En una operación que redefine el techo del mercado inmobiliario de lujo , el magnate británico Nick Candy vendió su residencia familiar en el exclusivo barrio de Chelsea por más de u$s350 millones , en lo que fue la mayor transacción de una vivienda individual a nivel mundial.

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La propiedad, adquirida por un comprador anónimo, no sólo destaca por su precio récord, sino también por su historia y características únicas. Está emplazada sobre un terreno de 8.000 m² que supo albergar la residencia de Robert Walpole, ex primer ministro británico.

Además, la mansión combina detalles de estilo georgiano con amenities de ultra lujo, como un lago privado y una pileta de gran escala, en línea con el perfil de desarrollos que caracterizan al empresario. Además, cuenta con jardines diseñados para emular un entorno rural dentro de la ciudad.

La operación supera ampliamente el anterior récord en Londres cuando se pagaron 210 millones de libras en 2020 por una mansión frente a Hyde Park, vinculada a la familia de Hui Ka Yan, fundador de China Evergrande.

También deja atrás otras transacciones recientes de alto perfil, como la venta en 2024 de una propiedad de 40 habitaciones en Regent's Park por 139 millones de libras, que pertenecía previamente a un miembro de la realeza saudí.

En este contexto, la operación confirma que, incluso en un escenario global más volátil, el segmento ultra premium mantiene una dinámica propia, con activos únicos que funcionan como reserva de valor para grandes patrimonios internacionales.

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Quién es el vendedor detrás del récord

Nick Candy, junto a su hermano Christian Candy, construyó su reputación en el desarrollo de proyectos de altísimo nivel, entre ellos el emblemático One Hyde Park, inaugurado en 2011 y considerado uno de los complejos residenciales más exclusivos del mundo.

Más recientemente, el empresario orientó su estrategia hacia el desarrollo inmobiliario de lujo en Medio Oriente, sin abandonar proyectos selectivos en ciudades como Londres, Nueva York y Los Ángeles a través de su firma Candy London. Entre sus activos más destacados figuran el departamento One Hyde Park y la urbanización The Reserve, en Holmby Hills, Los Ángeles.

Candy residía en la propiedad vendida junto a su esposa, la actriz Holly Valance, de quien se separó el año pasado.