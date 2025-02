Venta de propiedades: las casas acumulan en el año una suba de precios del 1,4%

Palermo es el barrio de la Ciudad de Buenos Aires con la oferta más cara de casas, con un precio medio de u$s3.340 por m2. Le siguen Belgrano (u$s2.651 por m2) y Recoleta (u$s 2.435 por m2). Por el contrario, Villa Soldati es el barrio con el precio más bajo para la compra, con un precio medio de u$s 614 por m2. Nueva Pompeya (u$s 773 por m2) y La Boca (u$s 874 por m2) completan el ranking de barrios más económicos.