Alemania creó el Instituto Javier Milei: de qué se trata + Seguir en









El nuevo think tank alemán busca elaborar un catálogo de reformas inspirado en las políticas del presidente argentino para aplicarlas en Alemania y la Unión Europea.

El Instituto Javier Milei busca diseñar propuestas de desregulación para Alemania y Europa.

Alemania oficializó la creación del Instituto Javier Milei en una reunión con dirigentes políticos, economistas y especialistas que anunciaron que desarrollarán propuestas de desregulación para el país y el resto de Europa. La organización, impulsada por Carlos Gebauer, funcionará como un espacio independiente que tomará como referencia la experiencia del gobierno argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lanzamiento, confirma que el nuevo centro de estudios operará sin pertenencia partidaria y con el objetivo de crear un catálogo de reformas listo para ser aplicado por una futura administración alemana. La conducción está integrada por Gebauer y figuras con trayectoria política como Frauke Petry, exlíder del partido nacional-conservador Alternativa para Alemania; el economista Philipp Bagus, autor de una biografía de Javier Milei; y la exdiputada Joana Cotar.

Javier Milei elecciones 2025 El Instituto Javier Milei busca diseñar propuestas de desregulación para Alemania y Europa. E news Un equipo con figuras políticas y apoyo académico El proyecto, difundido por Epoch Times Deutsch también obtuvo respaldo de referentes del mundo económico. Entre los nombres más destacados aparecen Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y fundadora del Centro Austriaco de Economía, junto con Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial. Ambos aportarán la perspectiva académica para la elaboración del documento de reformas que el think tank pretende presentar.

Aunque varios integrantes provienen del llamado Equipo Libertad —un grupo antipartidario que creció durante 2024—, la organización insistió en que se trata de un espacio autónomo y sin dependencia de partidos políticos. Según el medio alemán, la intención es ofrecer soluciones que puedan ser utilizadas por cualquier gobierno de centroderecha en el futuro.

El modelo Milei como referencia para la desregulación Frauke Petry señaló que el objetivo del nuevo instituto será redactar medidas que permitan “una desregulación sustancial” tanto en Alemania como en la Unión Europea. Para ello, afirmó que tomarán como base el modelo impulsado por Javier Milei en Argentina.

milei-motosierra El Instituto Javier Milei busca diseñar propuestas de desregulación para Alemania y Europa. Durante sus declaraciones, Petry cuestionó “la industria del Estado de bienestar” y remarcó que “solo una parte de la población paga sus impuestos” mientras se sostiene un nivel alto de gasto social. A su vez, argumentó que las políticas aplicadas por Milei lograron reducir estructuras burocráticas sin afectar la llegada de prestaciones a quienes realmente las necesitan, gracias a la eliminación de “niveles intermedios del Gobierno”. Un catálogo de reformas para el próximo gobierno alemán La meta inmediata del instituto será redactar un documento de propuestas que pueda ser implementado desde el primer día por una futura administración de centroderecha. La idea es que exista una hoja de ruta para disminuir la carga burocrática estatal independientemente del resultado electoral. El Equipo Libertad, que acompaña el desarrollo del think tank, ya cuenta con representantes en el parlamento estatal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y en concejos municipales de diferentes localidades. Aunque su presencia electoral aún es reducida, planean competir en más regiones durante los próximos comicios.