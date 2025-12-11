Qué es el banco de horas extras, el mecanismo que propone la reforma laboral + Seguir en









Se trata de un concepto dentro del proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo enviado al Congreso. El mismo remite a una compensación de tiempo que realice el trabajador.

Depositphotos

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de reforma laboral que incluye el concepto de banco de horas. El mismo remite a una compensación de tiempo que puede hacer el trabajador dentro de su jornada laboral.

El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto para tratar en sesiones extraordinarias. De este modo, la Casa Rosada avanza con su objetivo de aprobar una serie de reforma antes de fin de año, tal como anticipó Ámbito.