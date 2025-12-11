11 de diciembre 2025 - 10:00
Reforma laboral: este es el proyecto completo que Javier Milei enviará al Congreso
El objetivo del oficialismo es tratar la medida en sesiones extraordinarias. Establece una serie de cambios en los contratosy los modos de trabajo.
-
Reforma laboral: el Gobierno reclama al Congreso un "tratamiento rápido y responsable"
-
Rodríguez, de UPCN: "Si hay un embate contra la estructura sindical, lo vamos a enfrentar"
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Reforma Laboral
- Javier Milei
Dejá tu comentario