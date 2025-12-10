Extraordinarias en Diputados: el oficialismo busca sesionar la semana próxima para debatir el Presupuesto 2026

Antes de llevar el debate al recinto, deben conformarse las diferentes comisiones que tratarán las iniciativas en busca de los dictámenes.

El oficialismo apunta a aprobar el Presupuesto 2026 la semana que viene en Diputados.

Después de confirmar el llamado a sesiones extraordinarias , período que abrió este miércoles, el oficialismo ya trabaja para sesionar la semana que viene. El objetivo central del Gobierno en el corto plazo es lograr la aprobación del Presupuesto 2026 , la ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Más adelante también se tratará la reforma laboral.

Antes del debate en el recinto, el lunes que viene comenzarán las reuniones para constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda , que volverán a ser encabezadas por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch , y de Legislación Penal, que estará a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado .

En principio, el martes comenzará el debate en comisión y el oficialismo espera emitir dictamen lo antes posible para avanzar con el debate en el recinto, que podría llevarse a cabo entre el miércoles y el jueves.

Si bien el proyecto de Presupuesto 2026 ya había sido aprobado por la Cámara baja a principios de noviembre, perdió estado parlamentario tras el cierre del período ordinario. De esta manera, habrá que emitir un nuevo dictamen para que la iniciativa sea tratada en el recinto.

Los libertarios están confiados en que tendrán los avales para repetir ese dictamen, que en el primer intento consiguió 21 firmas de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto.

La intención del oficialismo es lograr la media sanción la semana que viene, con eventuales ajustes que no afecten la meta de equilibrio, condición que el Gobierno ya dejó planteada frente a posibles negociaciones.

Por su parte, la convocatoria también incorpora la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a revisar parámetros tributarios y el régimen simplificado del impuesto a las ganancias. El proyecto prevé elevar el monto a partir del cual se configura fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción.

A su vez, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria forma parte del conjunto de reformas debatidas en el Consejo de Mayo.

Finalmente, si bien no está en agenda para la semana que viene, el Gobierno también buscará aprobar durante el período de extraordinarias la reforma laboral. Por el momento no trascendieron demasiados detalles, pero se sabe que el Poder Ejecutivo apuntará a dinamizar el mercado de trabajo, bajar los costos laborales y reducir las cargas patronales para fomentar el empleo formal.