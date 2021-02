Cuáles son los tres mejores restaurantes de América Latina

Según se cita, el Mejor Restaurante de América Latina 2020 es Don Julio, ubicado en el barrio de Palermo, en Argentina. En segundo lugar está Maido, de Lima, Perú; y en tercero Central, también situado en la capital peruana.

Parrilla Don Julio

Don Julio es también el mejor Restaurante de Argentina 2020, considerado el “pináculo de la carne y la cultura” de nuestro país. Se trata de un edificio de finales del siglo XIX, emblema del barrio de Palermo, en donde “el grill cobra protagonismo y todo combina a la perfección”.

“La carne, que se cría de forma sostenible, proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford, criado libremente en el campo argentino hasta que alcanza su ternura y sabor óptimos. Comience con las salchichas de la casa, luego los despojos y el exclusivo bife de falda acompañado de papas fritas y verduras asadas. De postre, no se pierda los helados y quesos caseros con dulces regionales”, explica el sitio de Latin America's 50 Best Restaurants.

A su vez, agrega que el chef, Guido Tassi, quien se formó en restaurantes de alta cocina, agrega valor al asador argentino con su enfoque en productos de alta calidad y su trabajo en la elaboración de la excelente charcutería. Por otro lado, el restaurante cuenta con una de las bodegas más grandes de Argentina, con más de 20.000 botellas.

Maido y la fusión japonesa-peruana

Maido, ubicado en Lima, Perú, propone una “excepcional fusión japonesa-peruana que cautivará a los comensales locales e internacionales por igual”. Se trata de “un lugar acogedor donde reina el pescado fresco y las salsas llenas de cítricos”, por lo que no es de extrañar que haya sido votado como el Mejor Restaurante de América Latina durante tres años seguidos, de 2017 a 2019, y en 2020 conserva el título de Mejor Restaurante de Perú.

“El menú Nikkei Experience del chef Tsumura es un viaje a través de la cocina de fusión peruano-japonesa, con un énfasis natural en los mariscos. Hay suculentos tiraditos de atún y mariscos con leche de tigre, aguacate y ponzu; sushi nigiri, arroz de erizo de mar, costilla de ternera amazónica cocida 50 horas e incluso helado de semilla de macambo ahumado. Todo canta con sabor y los colores brillantes naturales que provienen de los productos del Perú. También hay una barra de sushi separada y un menú para cenas de negocios o todos los días”, detalla Latin America's 50 Best Restaurants.

Nacido en Lima, el padre del chef animó a Tsumura a convertir su pasión por la cocina en una profesión y, después de estudiar artes culinarias en Estados Unidos, se fue a Japón para conocer su herencia cultural y especializarse en la cocina del país. En Osaka's Seto Sushi aprendió sobre la antigua tradición japonesa del sushi, mientras que trabajar en Imo to Daikon le permitió mejorar sus habilidades de Izakaya, un estilo de cocina dinámico y de varios platos. A su regreso a Lima, tomó un trabajo en el Sheraton y, en 2009, abrió Maido.

Central y un pareja el frente

Central, también ubicado en Lima, Perú, es el restaurante insignia de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, y un santuario para todo lo peruano, incluidos muchos ingredientes que rara vez se ven en otros lugares. El equipo formado por marido y mujer ha viajado a lo largo y ancho del país durante varios años para obtener productos interesantes y únicos de la tierra, el mar y las montañas. Central ganó el título de Mejor Restaurante de América Latina tres veces entre 2014 y 2016.

“En el menú, a la pareja le gusta jugar con las muchas variedades de maíz, tubérculo, chocolate y productos más desconocidos que ofrece el paisaje de gran biodiversidad del Perú. Los clásicos incluyen Land of Corn y Extreme Stems, con platos más nuevos como Waters of Nanay con pescado piraña servido en una cabeza de piraña llena de dientes afilados. El menú explora todas las altitudes, desde 20 metros bajo el nivel del mar hasta 4.100 metros sobre él, en más de 17 campos”, advierte Latin America's 50 Best Restaurants.

Martínez y León corren juntos, trabajan juntos, viajan juntos e incluso abren restaurantes juntos. En 2018, Central dejó su ubicación original en el distrito de Miraflores de Lima para su hogar actual en el barrio artístico de Barranco, que también alberga un bar de cócteles llamado Mayo. En el mismo año, la pareja abrió el restaurante Mil en Cusco, mientras que en 2021, han puesto su mirada en Japón con la apertura de Maz en Tokio.