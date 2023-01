Retratos de Eva Perón en sus distintas facetas

La persona se viste para ser leída, para que otro sepa quién es o pretende ser. Así enseñaba en 1956 el sociólogo Erwin Goffman. En un ensayo de esta compilación, Mariano López Seoane cuenta que Jeniffer López canta “que no los confundan mis diamantes, sigo siendo Jenny, la del barrio”. Eva Perón le habría dicho a J.Lo: “Yo quiero verme linda para mis grasitas”. Una década antes que Goffman, Eva Duarte sabía que su presentación la hacía ser vista, escuchada, comprendida o no, de manera determinada. Acaso ese entendimiento surgió de haber sido modelo de revistas, actriz radial y cinematográfica y haber asumido la representación de heroínas de la historia. Pero, cuando se observa en la amplia galería iconográfica de este libro, la cantidad de papeles que debió asumir al convertirse en Evita, ya no se trata de mera representación sino de pasión y genio. Es la militante juvenil, la primera dama, la deportista, la diplomática, la gran dama. Alguna vez, con su vestido negro de raso frente a una multitud, se debió sentir así Lali Espósito con un atuendo parecido. Eva Duarte sabía charlar desde la ropa, andar en camisa, o con un traje sastre, para hablar mano a mano con los descamisados. Dejar que el británico Norman Hartell le indicara cuándo usar sombrero. Seguir con pícara complicidad los dictados de Jamandreu. Y Paquito no era su único modisto, también estaban Ana Pombo y Bernarda Meneses. Permitió que, luego de que descubrieran que era una influencer internacional, no dejaran de darle, interesadamente, ropa, sombreros y zapatos los señores Dior, Rochas, Balmain, Fath y Ferragamo. Evita, lo supieron Patti LuPone y Madonna, da prestigio. La “abanderada de los humildes” tuvo grupos de damas que decían “esa capelina no es para ella”, agregando el apelativo correspondiente. “Evita frente al espejo. Ensayos sobre moda, estilo y política en Eva Perón” reúne 7 valiosos ensayos por la variedad de puntos de vista, editados y prologados por el historiador del arte Marcelo Marino.