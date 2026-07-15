Río Negro advirtió por el estado "crítico" de la Ruta Nacional 151 y su impacto en Vaca Muerta

La provincia denuncia que se genera un "cuello de botella" que afecta a la producción regional. En julio, los servicios de emergencia asistieron hasta seis vehículos por día con daños severos.

Río Negro asegura que la Ruta Nacional 151 está en un estado "crítico".

Río Negro advirtió que el estado "crítico" de la Ruta Nacional 151 genera un "cuello de botella" para Vaca Muerta , ya que afecta tanto al abastecimiento de la industria hidrocarburífera como al transporte de la producción regional , y renovó sus reclamos al Gobierno, cuestionando los trabajos realizados por Vialidad Nacional. En julio, los servicios de emergencia llegaron a asistir hasta seis vehículos por día con daños severos.

A través de un informe técnico, la administración de Alberto Weretilneck apuntó a la situación del tramo que une Cipolletti con el límite entre Río Negro y La Pampa y detalló que la traza superó hace tiempo su capacidad operativa y estructural , transformándose en un cuello de botella logístico.

El documento sostiene que el crecimiento de la actividad no convencional en la cuenca neuquina modificó de manera drástica el tránsito sobre la ruta, originalmente diseñada para el transporte vecinal y frutícola.

"Hoy circulan por ella camiones que trasladan arena para fractura, tubos sin costura y maquinaria pesada, muchos de ellos con sobrecargas de entre dos y cinco toneladas por eje , una situación que aceleró el deterioro del pavimento", indica el texto.

El informe también cuestiona la eficacia de los trabajos de mantenimiento realizados por Vialidad Nacional. Afirma que los bacheos superficiales no ofrecen una solución duradera porque la estructura del pavimento se encuentra completamente degradada y requiere una reconstrucción integral con refuerzos profundos.

En ese línea, el texto señala que el mal estado de la ruta repercute directamente en la competitividad del Alto Valle. "El deterioro de la calzada incrementa los costos logísticos, demora los traslados y aumenta las pérdidas por roturas de fruta fresca durante el transporte hacia los puertos de exportación", apunta.

La situación, asegura el gobierno de Río Negro, afecta a la producción hidrocarburífera y frutícola.

Por otra parte, el informe rionegrino asegura que el tramo comprendido entre Cinco Saltos y Catriel registra un aumento de siniestros graves, principalmente por maniobras de evasión ante grandes deformaciones del asfalto, la falta de banquinas consolidadas y los desniveles de la calzada, lo que representa un grave riesgo para la seguridad vial.

Durante julio, los servicios de emergencia de Río Negro llegaron a asistir hasta seis vehículos por día con daños severos en neumáticos, llantas y sistemas de dirección como consecuencia del estado del camino.

Tras impulsar un amparo colectivo para exigir reparaciones urgentes a la Nación, Río Negro trabaja en un convenio para asumir la administración, el mantenimiento y la explotación de los tramos de las rutas nacionales 22 y 151 que atraviesan su territorio, unos 560 kilómetros en total.

"La iniciativa contempla además la búsqueda de mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos esquemas público-privados o peajes sectorizados para el transporte de gran escala, con el objetivo de garantizar las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura vial", indicaron desde la provincia.