Río Negro: la suspensión de un intendente libertario abrió una inédita disputa en un municipio

Marcelo Román fue suspendido como alcalde por el Concejo Deliberante en medio de una investigación judicial por supuestos delitos de corrupción. Sin embargo, advirtió que la ordenanza no tiene vigencia y se niega a dejar el cargo.

El Concejo Deliberante de Allen , Río Negro, suspendió de su cargo al intendente Marcelo Román , el único alcalde libertario de la provincia, en medio de una investigación por supuesta malversación de fondos públicos y peculado. El episodio desató una inédita disputa por el control de la localidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La semana pasada, el cuerpo legislativo decidió apartar a Román a través de una ordenanza que consiguió seis votos a favor y tres en contra. La misma dispone la "suspensión transitoria" del jefe comunal, aplicando el artículo 109 de la Carta Magna local.

El mismo dice: "Si se imputare a las Autoridades, Funcionarios o Empleados Municipales delito penal y el Tribunal competente resolviera procesar, el Concejo Deliberante resolverá la suspensión o no del imputado, previo dictamen del Asesor Legal".

Y agrega: "Si se optare por la suspensión y el imputado fuere absuelto, tendrá derecho a la restitución en el cargo automáticamente, con sus derechos y funciones. Producida sentencia firme y condenatoria, corresponderá la destitución sin más trámite."

Asimismo, se estableció a Fabián Figueroa , presidente del Concejo Deliberante, al frente de la conducción del Ejecutivo Municipal de manera provisoria , "hasta tanto la justicia defina la situación procesal del Intendente".

El descargo del intendente suspendido

Como respuesta, el suspendido Román publicó un video a modo de descargo, en el que expresó que "total repudio" a la decisión del cuerpo legislativo, a la que definió como un "golpe institucional".

Anticipó, además, su veto a la ordenanza y que judicializó al caso. También apuntó contra Figueroa, su reemplazante temporal. "Quiero saber qué está pasando en el Concejo Deliberante, porque si es el intendente interino, quiero saber quién quedó como presidente, quién quedó como vicepresidente".

A la vez, comentó que es "tristísimo lo que está pasando" y le pidió a la ciudadanía "tener paciencia". "Las leyes, el consenso y el voto de la ciudadanía nos amparan. Gobernamos para quienes nos votaron y para quienes no", agregó.

Tras la designación del jefe comunal temporario, el parlamento de Allen nombró al vicepresidente primero del cuerpo, Guillermo Pennesi, como nuevo titular del cuerpo, mediante la Resolución Municipal N.º 035/2026.

Marcelo Román, el intendente de Allen que fue suspendido.

Por su parte, Figueroa también compartió un video en sus redes sociales en el que se presenta como el "intendente interino" de esa localidad rionegrina. En el mismo, explica que la suspensión "no es una sugerencia" sino una "orden imperativa de "inmediato cumplimiento".

"Este atrincheramiento caprichoso bloquea la normal prestación de servicios públicos esenciales, expone el erario municipal a un riesgo incalculable y constituye una obstrucción directa a la recolección de pruebas de la investigación penal que motivó su apartamiento institucional", agregó.

Acto seguido, lanzó: "La ciudad no puede se rehén de la situación procesal de un individuo".

Actualmente, Román es investigado por la Justicia por supuestos delitos de corrupción, que incluyen administración fraudulenta y peculado y que también involucran a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local.

Marcelo Román llegó a la intendencia de Allen en 2023, como representante de la Unión Cívica Radical (UCR). Aunque la UCR forma parte de la coalición que comanda la provincia, a cargo de Alberto Weretilneck, la fuerza del gobernador, Juntos Somos Río Negro, compitió en el comicio local y quedó en segundo lugar.

Pese las diferencias en la palestra municipal, las dos listas tuvieron a Weretilneck al tope de la boleta.

En noviembre del 2025, Román oficializó su salto del partido boina blanca a las filas de La Libertad Avanza (LLA), convirtiéndose así en el único alcalde violeta de la provincia.

View this post on Instagram

Allen es una localidad de casi 32.000 habitantes, ubicada al norte de Río Negro, en el departamento de General Roca. que forma parte del Alto Valle.

No es la primera vez que un dirigente libertario rionegrino queda envuelta en un escándalo, ya que de allí también es oriunda la diputada nacional Lorena Villaverde, quien carga a cuestas con distintas denuncias que incluyen una supuesta detención en los EEUU.

También una serie de reclamos vinculados a emprendimientos inmobiliarios en Las Grutas, adonde compradores denunciaron incumplimientos en la venta de lotes, como demoras en la escrituración y en la provisión de servicios comprometidos.