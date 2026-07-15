Chau a las cortinas tradicionales: la alternativa que gana terreno en los hogares

Este sistema de paños deslizantes permite cubrir grandes superficies con un diseño prolijo y funcional. Conocé por qué gana popularidad.

Los paneles japoneses ganan lugar en viviendas por su diseño minimalista, el control de la luz y un mantenimiento más simple que otros sistemas.

Una nueva tendencia se consolida como una de las principales novedades en decoración de interiores durante 2026. Este sistema, compuesto por paños de tela que se desplazan de manera lateral sobre rieles, empezó a ocupar el lugar que durante décadas tuvieron las cortinas tradicionales , especialmente en hogares con ventanales amplios, puertas balcón o ambientes integrados.

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Se trata de los paneles japoneses . A diferencia de las cortinas convencionales, que utilizan pliegues y varias capas de tela, los paneles ofrecen líneas rectas , una caída uniforme y un aspecto más limpio .

Su crecimiento también acompaña la expansión de estilos decorativos como el minimalismo, el japandi y los ambientes de inspiración nórdica, donde predominan las superficies limpias, los colores neutros y la búsqueda de mayor luz natural.

El principal diferencial de este sistema está en su funcionamiento . Los paneles se desplazan de manera horizontal sobre uno o varios rieles, lo que permite abrir o cerrar distintas partes de la ventana. Además, permiten regular el ingreso de luz desplazando cada paño de forma independiente, sin necesidad de retirar completamente la cobertura de la ventana.

Esta característica es especialmente útil en ventanales de gran tamaño o puertas corredizas , donde una cortina tradicional suele requerir una mayor cantidad de tela y ocupar más espacio. En cambio, los paneles permanecen alineados y generan una imagen mucho más ordenada.

Otra ventaja es la sensación visual que otorgan. Al no presentar pliegues, crean superficies continuas que ayudan a que los ambientes parezcan más amplios y despejados. Esa estética explica por qué son elegidos en livings, comedores, oficinas y dormitorios.

También ofrecen distintas opciones de tejidos. Existen modelos translúcidos para aprovechar al máximo la luz natural, versiones screen que filtran parte de la radiación solar y telas blackout destinadas a bloquear prácticamente toda la iluminación, una alternativa habitual para dormitorios.

Uno de los puntos que más valoran quienes reemplazan las cortinas tradicionales es la limpieza. Al contar con superficies lisas y sin pliegues profundos, los paneles japoneses acumulan menos polvo durante el uso.

Según el tipo de tela elegido, el mantenimiento suele limitarse al uso de un paño seco, una aspiradora con cepillo suave o una limpieza localizada cuando aparece alguna mancha. Esto representa una diferencia frente a muchas cortinas convencionales, que requieren desmontarse para su lavado debido a la acumulación de suciedad entre los pliegues.

El sistema de rieles también favorece un desplazamiento uniforme, por lo que no suele ser necesario manipular grandes cantidades de tela cada vez que se busca abrir o cerrar la ventana.

Qué conviene tener en cuenta antes de instalarlos

Aunque los paneles japoneses pueden adaptarse a distintos ambientes, su instalación requiere una planificación previa para que el sistema funcione correctamente.

El primer paso consiste en medir con precisión el ancho total de la abertura y el espacio disponible para el recorrido de los paños. Como estos se desplazan horizontalmente, necesitan una superficie suficiente para abrirse sin obstáculos.

La elección del tejido también depende del uso de cada ambiente. En espacios sociales suele priorizarse el ingreso de luz mediante telas translúcidas o screen, mientras que en dormitorios es habitual optar por opciones con mayor capacidad de generar oscuridad para mejorar el descanso.

Además, el ancho de cada panel influye en el resultado final. Una buena distribución permite que el desplazamiento sea más cómodo y que la cobertura de la ventana mantenga una apariencia uniforme.