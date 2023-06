Scioli busca el apoyo de un grupo de caciques del conurbano para dar pelea interna en Buenos Aires

El precandidato a presidente del Frente de Todos Daniel Scioli está convencido de que las diferencias internas en la coalición oficialista deben resolverse en una PASO. Y, como dejó en claro, se trata de “una decisión irreversible”. El actual embajador en Brasil quiere subirse al ring electoral. Y ya no hay nadie que pueda bajarlo.

La funcionaria nacional lo sabe. “No hay Daniel Scioli presidente sin una victoria en la Provincia de Buenos Aires. Y esa victoria no es solamente un nombre propio, es lo que sentimos muchos de nosotros cuando salimos a construir con Daniel el camino a la victoria”, sostuvo.

Sin embargo, el dos veces mandatario provincial tiene muy en claro que la boleta del medio no tracciona y que para lograr un envión necesita del músculo de los territorios.

“Las elecciones se ganan de arriba para abajo cuando hay una figura de otro tamaño como Cristina (Fernández de Kirchner), pero sin ella; los que caminamos la calle y a quien los vecinos le conocen la cara es a nosotros”, sostiene en diálogo con Ámbito un intendente del Conurbano convencido de que el exmotonauta podría ser “la representación nacional que hoy nos falta”.

Eso sí, por lo bajo. Y sin levantar bandera. “Todo se irá ordenando, pero los tiempos de la política son otros y todavía falta mucho. Salir a decir que uno apoya a alguien cuando Cristina no se expresó de manera directa, no nos suma”, agrega.

Pero Scioli no es cualquier candidato a dedo para muchos jefes comunales que no solo lo tuvieron como gobernador durante sus mandatos sino que, incluso, lo acompañaron en alguna de sus gestiones desde algún puesto en el gabinete.

Estrategia

La visita a Ezeiza no fue casualidad. Allí gobierna el recordado “Sheriff” Alejandro Granados, exministro de Seguridad durante la segunda parte de su última gestión. No fue el único de relación directa. En 2013, Mario Ishii interrumpió su reinado en José C. Paz para ir como senador bonaerense y comenzar a forjar una alternativa interna que, luego de acercamientos y alejamientos, terminó brindando su apoyo al gobernador para ser candidato presidencial. Hoy, el jefe comunal, es uno de los que más distancia tiene con La Cámpora y más cerca se muestra del presidente Alberto Fernández.

Lo cierto es que en la Provincia, la ambulancia está habilitada para subir a todos los heridos. De Juanchi Zabaleta, con fuerte interna con el movimiento liderado por Máximo Kirchner en Hurlingham, al jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, enfrentado con el diputado nacional por su rol como presidente del PJ bonaerense, pasando por Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Juan José Mussi (Berazategui), quienes se suelen mostrar en tándem con el primer mandatario.

La intención del renovado sciolismo es abrir las puertas para todos aquellos dirigentes que se quieran sentir parte como también para aquellos que, justamente, no los dejaron ser parte en otras elecciones y que, aseguran, quedaron proscriptos.