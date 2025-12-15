Javier Milei celebró la victoria de José Antonio Kast en Chile: "Sudamérica ha despertado"

El Presidente habló en la cena de fin de año de la Fundación Faro, donde también repudió el ataque terrorista en Australia y habló de las últimas medidas económicas del Gobierno.

El presidente Javier Milei cerró la cena de fin de año de la Fundación Faro , habló de los cambios anunciados por el Gobierno este lunes en política monetaria , repudió el ataque terrorista en Australia durante una celebración judía y destacó la victoria de José Antonio Kast en el balotaje en Chile : "Sudamérica ha despertado y ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad ", celebró.

Como es habitual en cada una de sus presentaciones, el Presidente abrió su discurso con la canción Panic Show de La Renga. En primer lugar, hizo mención al atentado en Australia y sostuvo: “Quiero expresar mi solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo, en un contexto en el que el antisemitismo encuentra expresiones cada vez más aberrantes .

Esta amenaza trasciende al pueblo judío , en tanto se trata de una afrenta contra la libertad misma . Son asesinos que están dispuestos a matar a sangre fría por unas diferencias ”, advirtió el mandatario, que también apuntó contra el "virus woke": “Es lo que la barbarie terrorista inhumana quiere que pongamos en juego, están dispuestos a asesinar para imponer sus ideas, es la batalla cultural que estamos dando” , sostuvo.

También en el plano internacional, el mandatario celebró la victoria del líder de ultraderecha José Antonio Kast, quien se impuso por amplio margen en el balotaje en Chile ante la oficialista Jeannette Jara y será el próximo presidente del país vecino. Al respecto, Milei destacó que se empieza a "vivir una nueva era" y consideró que "es una señal de que Sudamérica ha despertado y ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad , lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

Sobre este punto, remarcó que la derecha tuvo un importante avance en la región y señaló que cuando llegó al poder dos años atrás, Sudamérica estaba gobernada principalmente por líderes de izquierda. “Partimos en desventaja. Durante años hemos ignorado la batalla cultural. Una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sólo ser atractiva”, sostuvo.

“Se creían tan inteligentes y tan creativos que pensaron que podían ganarle a la realidad misma, sesgados por su fatal arrogancia. Creyeron que el gasto público desenfrenado, financiado con emisión monetaria o deuda puesto al servicio de estimular el consumo era una forma de hackear el sistema, creando una máquina de crear riqueza como si la vida fuese una partido de Sims”, cuestionó y agregó: “En todas partes el estatismo desenfrenado se abalanza sobre las libertades individuales condenando a las sociedades a una eventual desaparición”.

Javier Milei destacó las políticas liberales e hizo mención a los cambios económicos anunciados por el Gobierno

En contraposición, destacó que "un gobierno liberal se dedica a equilibrar la cancha y a respetar los derechos naturales. Después, que obren los individuos. Los que hablan de la micro son corruptos, están haciendo lobby. Este es un gobierno honesto”, remarcó Milei.

En esta línea, arremetió contra el "Estado de bienestar" y explicó que "no puede funcionar porque el político no experimenta el costo que sufre el sector privado ni sabe qué quiere. Siempre lo va a hacer mal. Por eso la mejor política para un gobierno es achicar el Estado". De esta manera, destacó que desde su Gobierno están bajando el déficit fiscal y reduciendo los impuestos: "Vamos a seguir en este camino”, prometió.

A su vez, se refirió a los cambios en política monetaria que anunció el Gobierno este lunes y lanzó: “La versión traducida de hoy sería la macro está bien, pero el problema es la micro. Me voy a divertir con esto. La macro es la suma de la micro", explicó y señaló que para él, esa es “la diferencia entre un buen economista y uno malo. El malo mira un solo mercado, el bueno mira todos y además las consecuencias futuras”, detalló y concluyó que no hay diferencia entre micro y macro para el buen economista.

El Presidente fue el último expositor del evento de la Fundación Faro, a cargo de Agustín Laje. Además del referente de ultraderecha, también estuvo presente en el acto gran parte de su Gabinete. Lo acompañaron todos los ministros, su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.