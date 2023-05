Se amplía juicio político a la Corte por fallos electorales y comisión estrenó “patrullero” para Tonón

Pero la novedad llegó con la sesión en marcha tras la lectura de que el juzgado a cargo de Ariel Lijo anunció que iba a tramitar el pedido de la comisión para hacer comparecer por la fuerza pública al exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, multi cuestionado por los desmanejos y uno de los testimonios clave para recopilar prueba. Sin embargo, a poco de comenzar llegó una novedad desde el juzgado anunciando que estaba camino a notificarlo de su obligación de presentarse. Entonces, Tonón anunció que llegaría en torno a las 15 pero junto a su abogado y con la advertencia de que no respondería nada vinculado a las causas que lo tienen como imputado. Se extendió por casi cinco horas un friccionado testimonio.

A pesar de que hizo uso y abuso del artículo 18 de la Constitución para ampararse ante la garantía de no auto incriminación ante las preguntas del bloque oficialista y hasta hubo cruces fuertes entre la presidencia y el mediático Mauricio Dalessandro, asistente letrado de Tonón que insistía con que estaba imputado en tres causas. En lo sustancial, el médico terminó por reconocer que mantenía reuniones periódicas con el juez Juan Carlos Maqueda, y hasta habló de las licitaciones que están cuestionadas en la justicia a preguntas de la diputada Graciela Ocaña y sobre el final de una trabada audiencia. “He ido muchísimas veces a su despacho”, admitió. Y agregó que también lo hizo con el resto de los ministros que lo convocaran para requerir información sobre la obra social. “¿Sigue sin recordar quien lo convocó para la obra social?”, repreguntó el oficialista Germán Martínez. “En una reunión una persona me propuso y me llamaron para que entregara un currículum en la vocalía del doctor Maqueda. Como auditor externo”, explicó sobre su ingreso inicial. Pero luego “el ofrecimiento vino de la Corte”. Cuando buscaron profundizar quién específicamente, el testigo respondió: “El que lo transmitió fue el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda”.