Charlas de quincho

A la luz de lo que sucedió después, la oportunidad de acercamiento entre ambos fue prácticamente desperdiciada, aunque no sus consecuencias. De hecho, la gente de negocios estaba a la espera del contragolpe tras la renuncia del Secretario de Comercio, el controvertido Roberto Feletti, muy respaldado por el Instituto Patria, y el escalamiento a ese cargo, del ahora ex director del Banco Central, Hang, nada menos que del riñón, del propio ministro Martín Guzmán. La respuesta no se hizo esperar, y Kulfas salió de escena.

Fronteras

Durante un muy cerrado asado en un Quincho de un barrio cerrado bonaerense, muy calefaccionado con leña, un grupo de gente del comercio exterior (impío y exportadores) conversaba animadamente sobre los avatares de ese sector, muy convulsionado por la puesta pública en evidencia de lo que es un secreto a voces hace tiempo: las cada vez mayores irregularidades por la frontera, alentadas por la demasiado tentadora brecha cambiaria con los países vecinos.

Por supuesto que el tema es mucho más amplio que la región, pero el caso es la facilidad que hay frontera por medio, más aún, cuando en muchos casos se trata de “pasos secos” que se transitan caminando. Y, aunque más de uno intenta hacer creer que solo se limita a los granos (solo en soja se estima que salen así más de 2,5 millones de tn), y a algunos alimentos, como la harina de trigo, la realidad es que el ida y vuelta abarca los productos más variados desde el combustible (que está mucho más barato en Argentina), hasta las cubiertas que faltan en la plaza local, repuestos de los equipos y máquinas más variados, etc. cuya importación está restringida por el acceso a los dólares, y que termina parando la producción por falta de insumos, como se quejan en muchas empresas.

Estallido

Que en Amstrong, donde después de dos años se volvió a llevar a cabo la AgroActiva, feria de maquinarias y equipos que moviliza a productores y contratistas de las principales regiones agrícolas, la queja principal de los expositores (la mayoría pymes) fue, justamente, no poder producir más por falta de algunos insumos, y tampoco poder vender todo lo producido por dificultades para mantener el valor de los “pesos” que cobran por sus ventas. “Hoy se puede vender todo lo que ofrecemos, porque los contratistas y productores están igual que nosotros. Prefieren renovar las máquinas que quedarse en pesos, pero si vendemos... ¿qué hacemos, cómo reponemos dentro de 2-3 meses si aparecen los repuestos o insumos?.

También las cargas laborales, y el encarecimiento de la mano de obra para las empresas estuvieron sobre todas las mesas donde aparecía un funcionario o político, y no fueron pocos, incluyendo al ahora verborrágico ex presidente Mauricio Macri quién, cada vez que abre la boca, genera una nueva diferencia en el seno de Cambiemos.

Por supuesto que no podía falta el titular de la cartera de Agricultura, Julián Dominguez que recorrió la muestra con una delegación cubana, y que aprovechó para criticar los resultados agropecuarios del Gobierno de Macri. “El gobierno de Macri apostó al sistema financiero y al endeudamiento, y los perjudicados fueron el campo, la industria y el empleo, basta con observar los datos de productividad durante su mandato”, afirmó, para agregar luego que: ”Durante nuestro gobierno el promedio de producción de granos y oleaginosas fue de 140 millones de toneladas, mientras que en el gobierno anterior fue de 130 millones”, explicó Domínguez.

El Plan de Larreta

Una entrada de salmón en distintas texturas (delicioso) y un lomo de ternera (seco) con papines y cebollas caramelizadas, fue el menú con que se recibió al pleno de empresarios en el Alvear Icon, que respondieron a la convocatoria del CiCyP, para la charla que dio el Jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, casi desplegó un programa de Gobierno.

La principales definiciones, sin embargo, fueron sobre otros temas: “También vamos a frenar la ampliación de la Corte”, aseguró aludiendo lo que hizo la oposición con el Presupuesto en diciembre; “si la Corte devuelve los fondos, bajaremos los impuestos que subimos (para compensar la quita), o “Lo que alcanza en la Argentina para ganar una elección, no alcanza para hacer las transformaciones que hacen falta”, refiriéndose a la contundente mayoría que se requiere en la elección presidencial del ´23, fueron los conceptos más comentados. Igual, la afirmación de que “no me voy a bajar (de la candidatura), porque otros quieran competir”, que para la mayoría estuvo dirigida a Macri, es lo que más llamó la atención por la contundencia.