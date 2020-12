Virus sin tregua

Mientras la frase “hay funcionarios que no funcionan” cobraba un nuevo valor, y las empresas intentan cubrir los aguinaldos, sueldos y vacaciones en un año en el que se vendió poco, y estas Fiestas de Fin de Año no parece que vayan a ser la excepción, los viajeros de fin de semana y para alquilar, volvieron a recibir un revés inesperado cuando días atrás el Presidente Luis Lacalle Pou volvió a “cerrar” el ingreso a Uruguay para todos aquellos que no sean residentes, lo que obligó a varios que tenían como destino la Banda Oriental, a volver a buscar más que rápidamente en territorio local para poder salir de la ciudad en los próximos días. El contraste entre “los días de furia”, con varias manifestaciones diarias, en especial en CABA, y algunas grandes ciudades, va a contrastar con el “paisaje” a partir del miércoles cuando se prevé que la ciudad va a quedar prácticamente vacía, al menos, hasta la primera semana de enero, después de dos semanas muy cortas (por feriados y asuetos) en las que, sin embargo, pueden pasar algunas cosas, como la votación del tema del aborto en el Senado en 29, y algún otro proyecto de ley que pueda ser tratado a último momento como ocurre habitualmente, justo antes de que terminen las Ordinarias. Seguramente va a estar ocurriendo lo mismo en casi todo el mundo, aunque en varios lugares el agravamiento de la segunda ola (de covid) y el temor a un tercer brote determinaron una dura vuelta atrás, con cierre casi total de actividades, fronteras, vuelos, viajes internos, etc., que promete ser peor aún a partir del 4 de enero, lo que incluye desde Europa hasta Paraguay, pasando por Brasil, o los Estados Unidos, y a pesar de que varios de ellos ya comenzaron con la vacunación. A ese panorama se sumó ayer la confirmación, se venía anunciando desde hace días, de la existencia de una nueva cepa que, aunque sin confirmación sobre algún nivel superior de mortalidad que la anterior o si resiste o no a las vacunas, originó que todo el Reino Unido quedará bloqueado del resto de Europa despues que el propio Boris Johnson tomará la decisión de cerrar Londres y otras ciudades durante la Navidad y el Año Nuevo. En Argentina apuraron una decisión similar a la de los europeos. Anoche el gobierno emitió el comunicado: “El Gobierno nacional dispuso suspender el ingreso y salida de vuelos desde y hacia Gran Bretaña a partir de mañana preventivamente, a raíz de la situación epidemiológica que registra ese país, tras declarar la aparición de una nueva cepa de covid-19.