Charlas de quincho

El caso argentino está entre los peores, porque a los factores comunes se le agrega una muy estricta y prolongada cuarentena, cada vez más objetada, y algunas cuestiones internas que profundizan la crisis. Por caso, la decisión de más restricciones de parte del Banco Central sobre el dólar llevó a la suspensión de varias actividades hasta saber cuál es el verdadero alcance, o que directamente se corrija lo que muchos entienden responde a “una pulseada del Central” con las fuerzas del mercado, que dejó como rehenes a las empresas que deben importar insumos para poder seguir. “Esto es Moreno Plus. Ya no se trata de control de importaciones, sino directamente de un control de cambios”, se quejaba los titulares de un grupo de empresas de electrodomésticos que pararon las importaciones (hasta que aclare), pero tampoco pueden traer los insumos a dólar oficial ya que deberían usar antes sus propios dólares calzados (¿y a qué precio los vamos a reponer, si hasta pusieron nuevos condicionantes para comprar los u$s200 por mes en el banco?, se quejaba el dueño de una fábrica). El resultado es que comenzó a notarse el faltante de variedades y marcas en los negocios al público en varias líneas. “Encima que se vende poco, ahora comienza a faltar”, se quejaban en los chats. Pasa lo mismo con repuestos de autos, maquinaria agrícola, insumos intermedios químicos, fertilizantes, etc.

Los privados no son los únicos complicados. De hecho, la suspensión de varios miles de trabajadores planteada por Aerolíneas Argentinas, acelerada por la crisis de la pandemia y la suspensión de los vuelos, muestra a las claras el grado de impacto, algo que también se está viendo en YPF (que ya adelantó la misma estrategia), y que según dejaron trascender responde al muy fuerte crecimiento de personal que tuvo la empresa al punto que mientras en 2010 reportaba 21 empleados por barril producido; la cifra ascendió a más de 44 durante el año pasado. Por supuesto que todo esto quedó en parte enmascarado cuando se supo que Argentina había “perdido” la sede del juicio por la última estatización de la petrolera, que ahora vuelve a Estados Unidos, y con algunos funcionarios actuales involucrados que fueron parte de los hechos sobre los que se sustenta la demanda. Todas estas complicaciones están acelerando el debate por la “salida”, y cómo afrontar el volumen de gastos (muchos sociales), con fuerte caída de los ingresos, al punto que el retroceso de la economía local podría llegar a 12-14 puntos del PBI este año. Por supuesto que dentro del mismo equipo de Gobierno (con subas y bajas según el humor), están representados los dos principales grupos: los que se inclinan por encarar un fuerte plan de obras públicas para reactivar la demanda local, y los que creen que solo se puede arrancar respaldando al máximo las exportaciones, ya que solo estás justificarán prácticamente las únicas divisas genuinas con que podrá contar el país .