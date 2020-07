Charlas de quincho

Entre tanto zoom de los últimos días, no pasó inadvertido el mayor movimiento entre empresarios, también alentados por la inminencia en la flexibilización de la cuarentena, que ahora pone a los temas económicos más a la par, de los asuntos médicos, aunque las diferencias son notables a lo largo de todo el territorio. Así, mientras en la poderosa Ciudad de Buenos Aires, apareció el nuevo cronograma con las actividades que se van incorporando paulatinamente, en otros distritos, las exigencias crecen, y algunas llegan a todos los niveles. Tal sería el caso de Santiago del Estero, donde se “precintan” todas las puertas de los vehículos que entran a la provincia, y se chequea que estén sin roturas al salir, lo que impide que conductor y acompañantes se puedan bajar. Las exigencia alcanza hasta a los camioneros, y a cualquiera que, incluso, esté en actividades esenciales, lo que generó no pocas discusiones. También otras provincias se sumaron a San Luis (que nunca levantó la prohibición de entrada ,Por supuesto que no fue el único conflicto, ya que la polvareda que levantó el acto del Día de la Independencia en Olivos, aún no se aplaca, con críticas de propios y de ajenos. Es que tanto dentro del Gobierno, como entre sectores afines (Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo), se criticó fuertemente al Presidente por los invitados empresarios que llevó (especialmente al Grupo de los 6), y pocos del sindicalismo y de la izquierda. Pero también hubo malestar en las filas de algunas de las organizaciones convocadas, cuyos miembros no están demasiado de acuerdo con las políticas que se vienen llevando adelante y entienden que “no se puede avalar con la presencia”. La realidad, es que un acto oficial, por la fiesta patria, con invitación del Presidente de la República, no se puede declinar, sea cual fuere la opinión reinante. Es el protocolo, pero los ánimos un tanto recalentados por la situación de la economía, nublan un poco la racionalidad que debe imperar en estas cuestiones. Las empresas (aún las no afectadas directamente) miran cada vez con más recelo estos movimientos. En los zoom de hombres de negocios, y también en las redes sociales se percibieron claramente las diferencias que alcanzaron a varios, pero que tuvieron a la Sociedad Rural, presidida por Daniel Pellegrina, en uno de los focos más nombrados, y no solo por el lugar destacado que le dieron (en primera fila a la derecha del presidente), sino porque hubo muchos otros que no fueron convocados. Pero hubo un punto adicional, y es que fue aprovechado por la propia interna de la entidad (que tiene elecciones en septiembre), lo que no pasaría de un dato de “pueblo chico” excepto por el hecho de que un destacado exfuncionario del gobierno anterior, y también dirigente ruralista, hizo gestiones con otra entidad para que salgan a criticar a la Rural por haber participado del acto, lo que finalmente no pasó (porque la otra organización no aceptó entrar en ese juego). El escándalo se completa porque aparece también un medio nacional, con participación bastante activa en esta elección (no queda demasiado clara la razón), que parece no anoticiarse de estas otras cuestiones lamentables.