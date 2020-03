Quinchos de pandemia

Mientras el Gobierno volvió a profundizar la cuarentena con más restricciones y otra prórroga de su vigencia, ahora hasta después de Semana Santa, en los distintos sectores se hacen malabares para tratar de que los daños no se acrecienten, se intenta mantener a las empresas en marcha, y la ocupación de la mano de obra (que en algunos sectores clave resiste concurrir a los lugares de trabajo por temor al contagio). El resto, mientras, se “sumergió” (nunca mejor dicho) en el home office, o trabajo en casa, también por temor a perder sus contratos. Pero la adhesión a la web y sus posibilidades de comunicación fue tan grande que no sólo está colapsando las posibilidades técnicas de los servicios al ser adoptada inmediatamente por los empleados, sino también por directivos y dueños que, además de mantener sus reuniones vía WhatsApp, Zoom y otras varias plataformas online, ampliaron esto hasta la vida familiar y social, por lo que ya muchos de los tradicionales quinchos de fin de semana, ahora con otro formato, se hacen frente a la pantalla de la computadora, o del celular. Así, alternando con muchas puestas de teatro que van del el Colón al Bolshoi, pasando por el Cirque du Soleil (todo gratuito), deporte, espectáculos musicales, etc., se pudieron registrar varias “charlas” que, si bien no llegan -aún- a almuerzos o cenas, sí comenzaron a incorporar desayunos, happy hours, o hasta clásicos five o’clock tea, todo a distancia, como para hacer más llevadera la cuarentena, y el sombrío panorama que se enfrenta con el inicio de una nueva semana crítica por el fin de mes. Veamos un resumen de lo que se escuchó.