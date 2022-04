Imputarán a exministro de Seguridad por licitación para compra de armas en Santa Fe

La causa se inició por una licitación para la adquisición de 130 fusiles de asalto, 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras y 12 fusiles para francotiradores en la época que encabezaba la cartera de Seguridad santafesina.

La acusación estará a cargo de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández y también fueron citados el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas; y el ex jefe del Departamento de Logística (D4), Marcelo Correa.

Fuentes judiciales dijeron que la causa investiga el intento de adquisición de armas mediante una licitación que fue frenada por un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Fe.

La apertura de sobres de la licitación estaba prevista para el 5 de febrero de 2021 y según consta en el expediente alcanzaba un monto de alrededor de 1400 millones de pesos.

La denuncia contra Saín y parte de su equipo de colaboradores fue presentada en 2021 por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cámara de Diputados de Santa Fe, cuyos integrantes adujeron que la licitación había sido hecha a medida de una empresa israelí.