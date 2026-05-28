EEUU e Irán avanzan en un acuerdo preliminar, pero todo queda sujeto a la decisión final de Donald Trump

rEl borrador incluye la apertura del estrecho de Ormuz y negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque aún requiere aval político en Washington y Teherán.

EEUU e Irán se acercan a un acuerdo que incluye liberar Ormuz.

Negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron este jueves un acuerdo preliminar en las conversaciones de paz , aunque el texto final quedó pendiente de la aprobación del presidente Donald Trump , cuyo aval será determinante para su implementación. Esto último fue ratificado este jueves por el secretario del Tesoro Scott Bessent.

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Según fuentes citadas por CNN y CBS News, el borrador también deberá ser aprobado por el gobierno iraní. A pesar de las recientes hostilidades entre ambos países, la finalización de este primer texto fue interpretada como una señal de avance diplomático .

El Memorando de Entendimiento contempla la eliminación de restricciones en el estrecho de Ormuz , con navegación sin limitaciones para los buques y el levantamiento del bloqueo estadounidense.

Además, prevé un período de 60 días de negociaciones para abordar el programa nuclear iraní, incluyendo el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido .

Sin embargo, los aspectos más sensibles del acuerdo aún no están resueltos. Durante una conferencia en la Casa Blanca, Bessent, confirmó que "los equipos han estado negociando" , pero advirtió que el mandatario no aceptará concesiones.

"Todo depende de lo que quiera hacer el presidente", sostuvo el funcionario, y agregó: "El presidente Trump no va a hacer un mal trato para el pueblo estadounidense".

En ese sentido, remarcó las condiciones clave que exige Washington: "Se trata de un acuerdo multifacético y no habrá nada sobre la mesa hasta que veamos la apertura del estrecho de Ormuz y los iraníes acepten que tienen que entregar el uranio altamente enriquecido y que no pueden tener un programa nuclear".

Donald Trump todavía no dio la aprobación final

Según Axios, los términos del entendimiento quedaron prácticamente definidos el martes, aunque todavía necesitan la aprobación formal de los líderes de ambos países.

Irán ya habría aceptado las condiciones generales del pacto, pero Trump decidió no dar todavía el visto bueno definitivo. La posibilidad de aplazar las negociaciones nucleares más sensibles generó cuestionamientos dentro del Partido Republicano.

Donald-Trump Donald Trump todavía debe definir si aprueba o no el pacto alcanzado por los negociadores.

Varios senadores cercanos al mandatario criticaron las concesiones que Washington estaría dispuesto a ofrecer y advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar la presión sobre la República Islámica.

A pesar de las tensiones políticas internas, el eventual acuerdo representa hasta ahora el avance diplomático más importante desde el inicio de la guerra y podría convertirse en un paso clave para estabilizar la situación en Medio Oriente.