Cambio climático: las pérdidas aseguradas superaron los u$s100.000 millones en 2025

El incendio forestal de Los Ángeles fue el más costoso de la historia. A nivel local, los incendio en Chubut ya evidencian fuertes pérdidas.

El impacto del cambio climático sobre la industria aseguradora global vuelve a quedar en evidencia. Según el último informe NatCat Service 2025 de Munich Re, las pérdidas aseguradas por desastres naturales superaron nuevamente los u$s 100.000 millones , impulsadas principalmente por incendios forestales, tormentas severas e inundaciones, fenómenos cada vez más frecuentes y costosos.

Durante 2025, los desastres naturales provocaron pérdidas económicas totales por u$s 224.000 millones a nivel mundial, de las cuales el sector asegurador absorbió cerca de u$s 108.000 millones. Si bien el monto global fue inferior al de 2024, el año volvió a ubicarse entre los más onerosos de la última década para el mercado asegurador.

Uno de los datos más relevantes del informe es el peso creciente de los incendios forestales y las tormentas severas. Estos eventos explicaron la mayor parte de las pérdidas aseguradas y superaron ampliamente los promedios históricos de los últimos 10 y 30 años. Para Munich Re, esta tendencia confirma que el negocio asegurador enfrenta un cambio estructural en su perfil de riesgo.

El caso más emblemático fue el de los incendios forestales en el área de Los Ángeles , que se convirtieron en el desastre natural más costoso de 2025 y en el incendio más caro jamás registrado. Las pérdidas totales alcanzaron los u$s 53.000 millones, con una cobertura aseguradora cercana al 75%. La combinación de sequía extrema y fuertes vientos volvió a poner bajo presión a las aseguradoras y reaseguradoras con alta exposición en California.

A nivel regional, América concentró la mayor parte de las pérdidas , con Estados Unidos nuevamente al tope del ranking, incluso sin haber sufrido impactos directos de huracanes por primera vez en una década. En contraste, Asia-Pacífico mostró una elevada brecha de protección, con bajos niveles de cobertura aseguradora frente a terremotos, ciclones e inundaciones, mientras que Europa registró un año relativamente moderado en términos de pérdidas.

Desde Munich Re advirtieron que el contexto climático seguirá tensionando al mercado. “Un mundo más cálido hace más probables los eventos climáticos extremos”, afirmó Tobias Grimm, climatólogo jefe de la compañía, al remarcar que los últimos doce años fueron los más cálidos desde que existen registros.

Los incendios en Chubut, el caso local que ya fue declarado cómo catástrofe

Los incendios forestales que continúan activos en Epuyén, en la provincia de Chubut, agravan la emergencia climática local y ponen en alerta a las comunidades y autoridades. Más de 21.000 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego, que se reavivó en las laderas del cerro que bordea el Lago Epuyén y sigue activo pese a las tareas de brigadistas y aviones hidrantes desplegados para contenerlo. El Consejo Deliberante declaró el estado de “Catástrofe Ígnea” para la localidad, una medida que habilita solicitar asistencia provincial y nacional ante la grave situación social, ambiental y económica que enfrentan los pobladores.

Si bien la Justicia provincial, a partir de las primeras medidas de prueba, determinó la existencia de intervención humana en los incendios, el calor agobiante, el alza de las temperaturas, los vientos y falta de lluvias no hacen más que agravar la situación. Las pérdidas todavía no fueron contabilizadas, pero se perdieron bosques, hogares, murieron animales y grandes zonas quedaron destruidas.

Todo esto demuestra que para el sector asegurador, la adaptación al cambio climático ya no es opcional. El aumento sostenido de la siniestralidad, la presión sobre las primas, el reaseguro y la solvencia obligan a repensar modelos de negocio, coberturas y políticas de prevención.