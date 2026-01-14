Los bonos en dólares extienden caídas, en un día clave para el Tesoro + Seguir en









Pese a las señales positivas en materia de reservas, la deuda argentina en dólares sigue bajo presión en un escenario externo adverso y con la atención puesta en la respuesta del mercado a la licitación del Tesoro.

El riesgo país se acerca a los 600 puntos básicos. Depositphotos

Los bonos soberanos profundizan las bajas pese al pago del REPO y al avance en la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA). El deterioro del clima internacional, atravesado por tensiones geopolíticas, sigue presionando a los mercados emergentes, mientras que en el plano local el foco está puesto en la licitación del Tesoro de este miércoles, la primera tras conocerse el dato de inflación.

Los Bonares cotizan mixtos en Wall Street: suben hasta 0,2% de la mano del Bonar 2041 y caen hasta 0,1% liderados por el Bonar 2030. A su vez, los Globales en su totalidad un 0,2% en promedio. En ese contexto, el riesgo país se mantiene elevado y se ubica en torno a los 585 puntos básicos, su nivel más alto desde el pasado 15 de diciembre.

ADRs y S&P Merval En Nueva York, los ADRs anotan mayoría de caídas encabezados por Loma Negra 2,6%; IRSA (-1,3%); Grupo Financiero Galicia (-1,1%). A contramano, YPF extiende ganancias y trepa 1,2%.