Una tenista encendió las alarmas en el Abierto de Australia por las quemaduras del sol en su espalda

La tenista mexicana Renata Zarazúa mostró cómo le quedó la piel después de un partido de casi tres horas bajo el Sol australiano.

Una imagen impactante que se viralizó en todas las redes sociales encendió las alarmas de cara al Abierto de Australia , primer Grand Slam del año de la ATP.

La tenista mexicana Renata Zarazúa difundió una imagen de su espalda totalmente quemada por jugar tres horas bajo el Sol en un torneo menor de Australia.

“El sol de Australia no es broma” , escribió la jugadora de 28 años, acompañando la fotografía que rápidamente trascendió en el mundo del deporte.

Zarazúa, que ocupa el puesto 84 del ranking de la WTA y forma parte del cuadro principal del Abierto de Australia 2026 , jugó en el primer turno de la jornada del Hobart Internacional ante la estadounidense Hailey Baptiste (cayó por 6-7 (5), 6-3 y 6-3) después de una batalla de casi tres horas -que terminó sobre las 14 hora local-.

La mexicana abrió el debate a partir de esta imagen sobre la exposición de los jugadores y el poco cuidado que les brinda la ATP. En parte, por motivos como este Novak Djokovic renunció la semana pasada al gremio de jugadores profesionales de tenis que presidía.

Luego, la mexicana volvió a publicar otra historia en la que mostró que mejoró de sus quemaduras.

El protocolo de la ATP para el manejo del estrés térmico establece que los partidos al mejor de tres sets deben pausarse si el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) supera los 32,2 grados centígrados, con pausas de 10 minutos para jugadores y árbitros.

En el Abierto de Australia es común que las temperaturas superen los 35°C e incluso alcancen los 40°C, por lo que la organización recurre a medidas como el techo retráctil y la suspensión de partidos en casos extremos.