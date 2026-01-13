SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de enero 2026 - 20:54

Monotributo y Ganancias: cuáles son las nuevas escalas y los salarios que quedarán alcanzados por el impuesto

ámbito.com | Carlos Lamiral
Por Carlos Lamiral

Con la inflación de diciembre en 2,8%, ARCA deberá actualizar las tablas del monotributo y del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría. ¿Desde cuándo regirán los nuevos valores?

Contadores esperan ahora que ARCA actualice las tablas del monotributo y de Ganancias de empleados.

Mariano Fuchila

Con la inflación de 2,8% de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá que hacer la actualización de los parámetros y escalas de los trabajadores independientes y de los que están en relación de dependencia. Se trata de los que están en el monotributo y de los que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Como los datos se conocieron muy recientemente, se espera que las nuevas tablas se publiquen en lo que resta de esta semana. Por un lado, las nuevas cuotas del monotributo van a regir desde el 1º de febrero. En tanto, las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias rigen desde el 1º de enero. Si ya se liquidaron los salarios de diciembre, el mes que viene las empresas tendrán que compensar lo descontado de más.

Informate más

Cómo quedan las categorías y cuotas del monotributo

En el caso del régimen simplificado, las escalas de facturación anual irán desde los $10,2 millones hasta los $108,3 millones, en tanto que las cuotas irán desde los $42.368,3 hasta los $1,3 millones para el caso de alquileres y servicios, y de $600.614 para la venta de cosas muebles.

Captura de pantalla_2026-01-13_20-12-09

Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, explicó que para los monotributistasuna vez que ARCA publique las tablas se va a permitir recategorizarse con la información de los últimos 12 meses”.

“El monotributista deberá considerar todos los parámetros, no sólo la facturación. Se podrá recategorizar hasta el 5 de febrero”, explicó.

Mientras tanto, señaló que todavía “se paga con la tabla vieja y los nuevos montos de las cuotas van a aplicar a partir de febrero”.

Empleados: los nuevos montos para quedar alcanzados por Ganancias

En el caso de los empleados en relación de dependencia, se ajustarán los importes a partir de los cuales las empresas están obligadas a descontar el impuesto. Las nuevas tablas rigen por toda la primera mitad de 2026.

Los solteros pagarán desde un salario de bolsillo de $2.488.922.

ganancias

Quienes tienen un hijo, desde $2.692.757; los que tienen dos hijos, desde $2.896.573; y el casado con dos hijos, desde $3.300.726.

Domínguez explicó que “desde el 1º de enero rigen las nuevas tablas, pero quienes cobraron sueldos desde el 1º de enero y en estos días, hasta tanto se modifiquen los sistemas, las empresas van a estar haciendo la retención con las tablas del año pasado”.

Cuando la empresa pueda hacer la liquidación con las nuevas tablas, procederá a devolver lo retenido de más o a compensarlo con lo que deba retener en el siguiente pago”, aclaró.

