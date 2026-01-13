Monotributo y Ganancias: cuáles son las nuevas escalas y los salarios que quedarán alcanzados por el impuesto

Con la inflación de diciembre en 2,8%, ARCA deberá actualizar las tablas del monotributo y del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría. ¿Desde cuándo regirán los nuevos valores?

Contadores esperan ahora que ARCA actualice las tablas del monotributo y de Ganancias de empleados.

Con la inflación de 2,8% de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá que hacer la actualización de los parámetros y escalas de los trabajadores independientes y de los que están en relación de dependencia . Se trata de los que están en el monotributo y de los que están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias .

Como los datos se conocieron muy recientemente , se espera que las nuevas tablas se publiquen en lo que resta de esta semana . Por un lado, las nuevas cuotas del monotributo van a regir desde el 1º de febrero . En tanto, las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias rigen desde el 1º de enero . Si ya se liquidaron los salarios de diciembre , el mes que viene las empresas tendrán que compensar lo descontado de más .

En el caso del régimen simplificado , las escalas de facturación anual irán desde los $10,2 millones hasta los $108,3 millones , en tanto que las cuotas irán desde los $42.368,3 hasta los $1,3 millones para el caso de alquileres y servicios , y de $600.614 para la venta de cosas muebles .

Sebastián Domínguez , socio de SDC Asesores Tributarios , explicó que para los monotributistas “ una vez que ARCA publique las tablas se va a permitir recategorizarse con la información de los últimos 12 meses ”.

“El monotributista deberá considerar todos los parámetros , no sólo la facturación . Se podrá recategorizar hasta el 5 de febrero ”, explicó.

Mientras tanto, señaló que todavía “se paga con la tabla vieja y los nuevos montos de las cuotas van a aplicar a partir de febrero”.

Empleados: los nuevos montos para quedar alcanzados por Ganancias

En el caso de los empleados en relación de dependencia, se ajustarán los importes a partir de los cuales las empresas están obligadas a descontar el impuesto. Las nuevas tablas rigen por toda la primera mitad de 2026.

Los solteros pagarán desde un salario de bolsillo de $2.488.922.

ganancias

Quienes tienen un hijo, desde $2.692.757; los que tienen dos hijos, desde $2.896.573; y el casado con dos hijos, desde $3.300.726.

Domínguez explicó que “desde el 1º de enero rigen las nuevas tablas, pero quienes cobraron sueldos desde el 1º de enero y en estos días, hasta tanto se modifiquen los sistemas, las empresas van a estar haciendo la retención con las tablas del año pasado”.

“Cuando la empresa pueda hacer la liquidación con las nuevas tablas, procederá a devolver lo retenido de más o a compensarlo con lo que deba retener en el siguiente pago”, aclaró.