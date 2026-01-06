Movilidad urbana: cuánto cuesta asegurar una moto, qué tener en cuenta y qué se necesita en enero de 2026

Coberturas y errores a evitar, con valores de referencia y claves para elegir la póliza adecuada. Cómo funcionan los seguros para bicicletas y monopatines.

La moto se consolidó como herramienta de trabajo para miles de repartidores y elevó la demanda de seguros con coberturas más amplias y costos en alza

El crecimiento sostenido del uso de la moto como medio de transporte cotidiano volvió central una pregunta que atraviesa tanto a quienes se inician como a usuarios experimentados: cuánto cuesta asegurarla y qué cobertura conviene contratar según el uso, la cilindrada y el valor del vehículo. En un contexto de mayor circulación, altos índices de robo en zonas urbanas y una oferta de seguros cada vez más segmentada, elegir mal una póliza puede implicar quedar expuesto frente a un siniestro o pagar de más por una protección inadecuada.

Las aseguradoras coinciden en que el seguro dejó de ser un trámite obligatorio para convertirse en una decisión estratégica. Guillermo Pigliacampi , gerente comercial de Providencia Seguros, destacó: el precio y la cobertura no son fijos. Dependen del uso real de la moto, de la cilindrada y del valor de la unidad. Esos tres factores definen tanto el costo como el alcance de la protección”.

El uso aparece como el primer punto a evaluar. No presenta el mismo riesgo una moto utilizada de forma recreativa que una destinada a mensajería o delivery. En este último caso, la exposición diaria al tránsito y a terceros eleva la siniestralidad y obliga a contratar pólizas específicas. Declarar un uso distinto al real constituye uno de los errores más frecuentes y, a la vez, más costosos. “Si la moto se utiliza para trabajar y se declara uso particular para pagar menos, la aseguradora puede rechazar el siniestro al detectar el uso real”, advirtió Pigliacampi.

La cilindrada y el valor completan el cuadro. Según estadísticas del sector, ciertas cilindradas bajas concentran altos niveles de robo, mientras que las motos de alta gama presentan riesgos asociados a su valor de reposición. Algunas marcas y modelos, incluso, enfrentan restricciones para acceder a coberturas amplias por su índice de siniestralidad.

El mercado ofrece hoy distintos niveles de cobertura, que van desde lo obligatorio hasta esquemas integrales. La elección depende del perfil del usuario y del capital que se busca proteger.

Cobertura básica

Responsabilidad Civil (RC) obligatoria Cubre daños a terceros y a sus bienes. No protege la moto asegurada.

Coberturas intermedias

RC + robo e incendio total

RC + robo, incendio y destrucción total por accidente

Coberturas completas

Terceros completos: RC + robo e incendio total y parcial + destrucción total

Todo riesgo: RC + robo, incendio y destrucción total y parcial, con franquicia

Desde La Caja, Alejandro Mena, gerente de Producto Automotor, señaló que “para motos de mayor cilindrada o valor conviene evaluar planes Todo Total, que cubren pérdida total por accidente, robo y/o incendio. En cambio, motos antiguas o de bajo valor suelen limitarse a Responsabilidad Civil”.

Moto Movilidad Urbana El uso cotidiano de la moto en la ciudad vuelve clave elegir coberturas acordes al riesgo, la zona de circulación y la cilindrada

También existen límites de antigüedad y condiciones según zona. “Responsabilidad Civil se acepta hasta 20 años. Las coberturas más completas, hasta 10 años. En zonas AMBA, el Todo Total se ofrece a partir de 200 cc”, precisó Mena, y aclaró que la compañía solo asegura motos de uso particular.

Cuánto cuesta asegurar una moto

El costo del seguro representa, en la mayoría de los casos, el gasto mensual más relevante asociado a la tenencia de una moto. Los valores varían según marca, modelo, cilindrada, uso y zona de circulación. A modo de referencia, desde Providencia detallaron los siguientes rangos:

Motos 110 cc (bajo valor)

Cobertura básica: $16.000.

Cobertura intermedia: $35.500.

Motos 150 cc a 250 cc

Cobertura básica: $16.000.

Cobertura intermedia: $52.000.

Motos mayores a 450 cc

Cobertura básica: $16.000.

Cobertura intermedia: $110.000.

Desde La Caja, los valores orientativos se ubican en:

Responsabilidad Civil: desde $25.500.

Todo Total: alrededor de $99.500.

Mena explicó: “Los valores son de referencia. Pueden variar por modelo, antigüedad y lugar de radicación. Por eso resulta clave revisar la suma asegurada de forma periódica para no quedar infrasegurado ni pagar de más”,.

Errores frecuentes al contratar un seguro

Tanto Pigliacampi como Mena coincidieron en una serie de fallas habituales que dejan al usuario expuesto:

Declarar un uso distinto al real.

Informar un domicilio ficticio para pagar menos.

Contratar solo RC en motos de alto valor.

No declarar modificaciones o accesorios.

Circular sin documentación o VTV vigente.

Motos Movilidad Urbana A mayor valor y potencia de la moto, mayor peso adquiere el seguro como principal costo mensual para circular protegido

“Declarar una zona de bajo riesgo cuando la moto circula y duerme en un área con altos índices de robo constituye una causal de anulación por reticencia”, subrayó Pigliacampi.

Cómo bajar el costo sin perder cobertura

El precio del seguro se ve fuertemente influido por la zona de circulación. CABA y el conurbano presentan las primas más altas del país por la combinación de robos y siniestros viales. Sin embargo, existen estrategias para optimizar el gasto:

Guardar la moto en garaje cerrado (es clave no dejarla en la calle).

Instalar GPS o dispositivos antirrobo.

Adherir a débito automático o pago con tarjeta.

Ajustar periódicamente la suma asegurada.

Pigliacampi agregó: “Mantener la moto en buen estado y cumplir con los servicios no solo reduce el riesgo, también incide en la asegurabilidad. Una moto sin VTV o con mantenimiento deficiente no debería circular ni asegurarse”.

Protección personal: el complemento clave

Más allá de la cobertura patrimonial, los especialistas remarcan la importancia de la protección personal. Casco homologado, guantes, calzado adecuado e indumentaria con protecciones resultan determinantes para reducir lesiones graves.

“El seguro protege el patrimonio, pero la integridad física depende del equipamiento”, resumió el directivo de Providencia.

Bicicletas y monopatines: seguros en la nueva movilidad urbana

El auge de la micromovilidad transformó el paisaje urbano y abrió un nuevo segmento dentro del mercado asegurador. Bicicletas y monopatines eléctricos dejaron de ser un fenómeno marginal para convertirse en una alternativa estable de traslado diario, impulsada por razones económicas, ambientales y de practicidad.

Este cambio de hábitos vino acompañado por una mayor conciencia sobre la necesidad de protección. Hoy existen pólizas específicas que cubren robo total, incendio, destrucción por accidente, accidentes personales y responsabilidad civil frente a terceros.

Juan Manuel Serrano, líder de Riesgos Varios de La Segunda Seguros, detalló: “El costo resulta accesible y se calcula en función de la suma asegurada. En promedio, el valor mensual se ubica entre $1.500 y $2.000 por cada $100.000 asegurados, con vigencia semestral”.

Bicicletas Seguros Movilidad Urbana La bicicleta gana terreno como medio de transporte urbano, deportivo y suma seguros específicos frente al robo y los accidentes

La suma se define a partir de la factura de compra o un presupuesto emitido por una bicicletería, lo que aporta transparencia. Este tipo de seguros registra fuerte demanda entre usuarios jóvenes, que priorizan pólizas simples, de contratación ágil y cobertura inmediata.

A diferencia del auto o la moto, la lógica de riesgo en la micromovilidad se centra en el robo y en los daños accidentales. Las aseguradoras adaptaron sus productos a esta realidad, con procesos digitales que permiten cotizar y contratar sin intermediarios.

“El usuario valora la flexibilidad y la rapidez. Busca protección sin burocracia, acorde a un estilo de vida urbano, dinámico y sustentable”, señaló Serrano, y concluyó que el crecimiento de estos seguros acompaña un cambio cultural más amplio: proteger el medio de transporte elegido también implica proteger la forma de moverse por la ciudad.