Cuáles son las perspectivas de Moody´s para el sector de seguros y qué se espera para Argentina

En Argentina la inflación, los cambios regulatorios y la rentabilidad aún negativa condicionan al sector de seguros.

El sector asegurador de América Latina enfrenta un escenario desafiante pero con oportunidades de crecimiento, según las perspectivas de Moody’s Local , que analiza la evolución de la industria en la región.

Con una penetración promedio del seguro cercana al 3% del PBI , muy por debajo de los mercados desarrollados, la calificadora identifica que hay espacio para expandir la cobertura, aunque advierte que el contexto macroeconómico, la inflación, las tasas de interés y los cambios regulatorios seguirán condicionando el desempeño del sector.

En este marco, Argentina aparece como uno de los países con mayores desafíos, aunque también con señales incipientes de recuperación, especialmente en términos de rentabilidad financiera y perspectivas de crecimiento en determinados ramos.

Moody’s Local señala que la penetración del seguro en Latinoamérica continúa siendo reducida en comparación con economías desarrolladas, lo que refleja tanto limitaciones estructurales como una oportunidad de crecimiento a mediano y largo plazo.

El dinamismo no es homogéneo. En países como Perú y Chile , los seguros de vida, ahorro y retiro muestran un crecimiento sostenido, impulsado por reformas previsionales y por los retiros de fondos de pensiones, que canalizaron recursos hacia productos de renta particular y rentas vitalicias. En Brasil , el crecimiento está más vinculado a seguros asociados a riesgos emergentes , como ciberseguridad, protección climática, seguros de crédito y fianzas relacionadas con proyectos de infraestructura.

En el caso de Argentina, junto con Brasil y México, Moody’s espera un mayor crecimiento en los seguros de daños, especialmente en el segmento automotores, que continúa siendo el principal ramo de daños en la región y uno de los pilares del negocio asegurador local.

El informe destaca que el segmento de seguros de automotores seguirá concentrando el mayor volumen de primas en Argentina. La obligatoriedad de la cobertura, sumada al tamaño del parque automotor, sostiene la demanda incluso en contextos de bajo crecimiento económico.

Además, Moody’s observa que tanto en Argentina como en Chile existe un interés creciente por parte de las aseguradoras en incursionar en el segmento de seguros de salud, impulsado por las tensiones que atraviesan los sistemas de salud públicos y privados. Este movimiento podría abrir nuevas oportunidades de diversificación, aunque requiere fuertes inversiones en gestión de riesgos y capital.

Un entorno macroeconómico desafiante para las aseguradoras

Moody’s Local advierte que el entorno macroeconómico regional presenta desafíos significativos para la industria aseguradora. La inflación persistente y las altas tasas de interés elevaron los costos operativos y la siniestralidad, presionando los márgenes técnicos de las compañías.

En Argentina y México, este fenómeno es especialmente visible. La inflación incrementa el costo de los siniestros y dificulta el traslado de esos aumentos a las tarifas, afectando la rentabilidad técnica. Si bien las tasas de interés elevadas pueden compensar parcialmente estos efectos a través de mayores rendimientos financieros, la volatilidad macroeconómica limita la previsibilidad del negocio.

En tanto, la rentabilidad del sector asegurador en la región muestra una tendencia positiva, aunque con diferencias marcadas entre países. En Brasil, el retorno sobre el patrimonio se ve impulsado por un fuerte resultado financiero, asociado a tasas de interés elevadas y mejoras en la suscripción.

En Argentina, Moody’s señala que la rentabilidad sigue siendo negativa, aunque se observa una recuperación gradual, explicada por la desaceleración de la inflación y una mejora en los resultados financieros de las compañías. Este proceso aún es incipiente y depende en gran medida de la estabilidad macroeconómica y de la evolución de los precios.

Riesgo climático y mayor presión sobre el reaseguro

Otro factor clave identificado por Moody’s es el impacto creciente de los eventos climáticos extremos sobre la siniestralidad y los costos de reaseguro. Fenómenos como inundaciones, incendios y tormentas severas están siendo incorporados de forma más sistemática en los modelos de gestión de riesgos.

Las aseguradoras se han vuelto más selectivas y e incrementaron sus costos, tanto por el aumento de la inflación como por la mayor utilización de coberturas vinculadas a eventos climáticos. Aun así, Moody’s espera que las aseguradoras de la región, incluidas las argentinas, logren renovar adecuadamente sus contratos de reaseguro, en muchos casos con respaldo de casas matrices internacionales.

En términos de solvencia, Moody’s Local destaca que las aseguradoras latinoamericanas muestran, en general, superávit de capital mínimo regulatorio, con adecuados niveles de liquidez para cubrir los riesgos asumidos. No obstante, las compañías de menor tamaño enfrentan mayor presión técnica y financiera.

En Argentina, la transferencia de riesgos a través de reaseguro internacional sigue siendo una práctica clave, especialmente en ramos de baja frecuencia y alta severidad, como catástrofes naturales, incendio y transporte.

Cambios regulatorios y mayor exigencia en Argentina

El informe también subraya el avance de reformas regulatorias en la región, orientadas a fortalecer la protección al asegurado y mejorar la transparencia. Los reguladores avanzan hacia estándares internacionales como NIIF 17 y Solvencia II, que implican mayores exigencias en gestión de riesgos, tecnología y capacidades actuariales.

En Argentina, la regulación apunta a robustecer los pasivos de las aseguradoras, con cambios en las metodologías de cálculo de reservas, lo que eleva las exigencias de capital y disciplina técnica del sector.

Finalmente, Moody’s destaca que la digitalización y el desarrollo de insurtech están transformando el sector asegurador en la región. La incorporación de seguros on demand, microseguros y productos paramétricos permite ampliar la base de asegurados y mejorar la personalización.

En Argentina, este proceso avanza de forma gradual, con oportunidades claras en eficiencia operativa, aunque con desafíos crecientes en materia de ciberseguridad, un riesgo que la calificadora considera crítico para la industria.